«Помочь родному городу». Во всех районах Минска прошли субботники

Новости Беларуси. С пользой для города провели 15 октября минчане. В столице прошел субботник. Трудовые бригады работали во всех районах города. К коммунальным службам присоединились депутаты, коллективы предприятий, молодежь. В порядок приводили дворы, парки и скверы. Особое внимание – памятным местам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первым утро в столице традиционно встречает Заводской район. И именно здесь вместе с пробивающимися лучами солнца можно было увидеть и первые трудовые бригады. Фронт работ спланирован заранее.

Александра Качан, корреспондент:

Вот так, вооружившись граблями, метелками, лопатами и другим необходимым инвентарем, сегодня жителей столицы объединил единый трудовой порыв. Акции по наведению порядка и благоустройству стартовали с самого утра и прошли во всех районах столицы. Примечательно, что в ней приняли участие тысячи человек.

Игорь Барабанов, начальник ИМНС по Заводскому району Минска:

Наши работники с ответственностью приняли это предложение, потому что работа в кабинетах – важная работа, но помочь родному городу в благоустройстве территории тоже для нас приятно.

Мария Голуб, начальник управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи администрации Октябрьского района Минска:

Общественность, представители трудовых коллективов предприятий, организаций, учреждений района, учащиеся, студенческая молодежь, а также работники таможни Минского региона приняли участие в субботнике по наведению порядка, благоустройству и озеленению территории нашего любимого района. В Минске проходит субботник – убирают листву, высаживают деревья и кустарники.

В порядок сегодня приводили парки и скверы. Внимание – промзонам и частному сектору. Коммунальным работникам на помощь пришли общественники, депутаты, молодежь. Всех снабдили необходимым инвентарем. В парке Победы – трудовой десант Белой Руси. Сотня рабочих рук. Посвятить выходной наведению порядка собрались медики, педагоги, промышленники, студенты.

Алина Бурмако, учащаяся Белорусского государственного медицинского колледжа:

Когда мне предложили прийти на массовый субботник БГМК, я подумала: это круто и приятно, помогать Минску убирать территории. Также представлять свой колледж, работать с ребятами.

Наталья Воронова, председатель Минской городской организации «Белая Русь»:

В «Белой Руси» есть такая акция «Белая Русь украшает Беларусь». Если мы рассмотрим, что происходит в рамках этой акции в течение года, то в апреле и октябре стартует месячник по благоустройству нашей столицы. «Белая Русь» не может пропустить такое событие, потому что делать благие дела всегда почетно.

Особое внимание памятным местам. Работники отрасли культуры, сменив элегантные костюмы на рабочую форму, навели порядок на территории мемориального комплекса «Тростенец». В преддверии зимы здесь очистили территорию от мусора и опавшей листвы. «С особым трепетом мы это делаем». Работники культуры проводят субботник в Тростенце.

В каждом районе города для субботника определили приоритетные площадки. В Заводском, например, таких было 20. Результат ударного субботнего труда обещает радовать глаз еще долго. Обновленную визитную карточку района должны увидеть даже из космоса. Надпись высадили из 700 кустарников кизильника, неприхотливого и практичного.

Кстати, вопросам озеленения в нынешнюю кампанию уделили пристальное внимание. Новые аллеи и композиции появились повсеместно. Как на общегородских территориях, так и в районах жилой застройки. В 2022 году инициатива выросла в целый проект, который так и назвали: «Зеленый двор вместе».

Николай Карпович, председатель КОТОС № 2 ЖЭУ № 4 Заводского района Минска:

Кто, как не мы, должны в этом участвовать. И благоустройство дворовых территорий – это в первую очередь. Это как свой дом, своя квартира. Всем приятно, когда убрана территория, заасфальтированы дорожки и приятно ходить. Кустарники, ели, липа, ясень. Деревья во дворах появились в тех местах, где, по мнению жильцов, это необходимо.

Ирина Мудрова:

Вышли жители нашего двора. Конечно, это возможность для нас сделать красивее и наш город, и наш двор, чтобы он был достойным местом, куда мы сможем приходить, общаться, отдыхать.

Александра Бутько, начальник отдела городского хозяйства администрации Советского района Минска:

Все организации, расположенные на территории района, в том числе сотрудники администрации вышли для благоустройства территории, убирают листву. В целом на весь месячник запланирована посадка более 1 000 деревьев и практически 10 тысяч кустарников, а также текущий ремонт асфальтового покрытия и уборка листвы.