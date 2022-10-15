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«Помочь родному городу». Во всех районах Минска прошли субботники

15 октября 2022 18:17
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Новости Беларуси. С пользой для города провели 15 октября минчане. В столице прошел субботник. Трудовые бригады работали во всех районах города. К коммунальным службам присоединились депутаты, коллективы предприятий, молодежь. В порядок приводили дворы, парки и скверы. Особое внимание – памятным местам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Помочь родному городу». Во всех районах Минска прошли субботники-1

Первым утро в столице традиционно встречает Заводской район. И именно здесь вместе с пробивающимися лучами солнца можно было увидеть и первые трудовые бригады. Фронт работ спланирован заранее.  

«Помочь родному городу». Во всех районах Минска прошли субботники-4

Александра Качан, корреспондент:  
Вот так, вооружившись граблями, метелками, лопатами и другим необходимым инвентарем, сегодня жителей столицы объединил единый трудовой порыв. Акции по наведению порядка и благоустройству стартовали с самого утра и прошли во всех районах столицы. Примечательно, что в ней приняли участие тысячи человек.  

«Помочь родному городу». Во всех районах Минска прошли субботники-7

Игорь Барабанов, начальник ИМНС по Заводскому району Минска:  
Наши работники с ответственностью приняли это предложение, потому что работа в кабинетах – важная работа, но помочь родному городу в благоустройстве территории тоже для нас приятно.  

«Помочь родному городу». Во всех районах Минска прошли субботники-10

Мария Голуб, начальник управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи администрации Октябрьского района Минска:  
Общественность, представители трудовых коллективов предприятий, организаций, учреждений района, учащиеся, студенческая молодежь, а также работники таможни Минского региона приняли участие в субботнике по наведению порядка, благоустройству и озеленению территории нашего любимого района.  

В Минске проходит субботник – убирают листву, высаживают деревья и кустарники.  

«Помочь родному городу». Во всех районах Минска прошли субботники-13

В порядок сегодня приводили парки и скверы. Внимание – промзонам и частному сектору. Коммунальным работникам на помощь пришли общественники, депутаты, молодежь. Всех снабдили необходимым инвентарем. В парке Победы – трудовой десант Белой Руси. Сотня рабочих рук. Посвятить выходной наведению порядка собрались медики, педагоги, промышленники, студенты.  

«Помочь родному городу». Во всех районах Минска прошли субботники-16

Алина Бурмако, учащаяся Белорусского государственного медицинского колледжа:  
Когда мне предложили прийти на массовый субботник БГМК, я подумала: это круто и приятно, помогать Минску убирать территории. Также представлять свой колледж, работать с ребятами.  

«Помочь родному городу». Во всех районах Минска прошли субботники-19

Наталья Воронова, председатель Минской городской организации «Белая Русь»:  
В «Белой Руси» есть такая акция «Белая Русь украшает Беларусь». Если мы рассмотрим, что происходит в рамках этой акции в течение года, то в апреле и октябре стартует месячник по благоустройству нашей столицы. «Белая Русь» не может пропустить такое событие, потому что делать благие дела всегда почетно.  

«Помочь родному городу». Во всех районах Минска прошли субботники-22

Особое внимание памятным местам. Работники отрасли культуры, сменив элегантные костюмы на рабочую форму, навели порядок на территории мемориального комплекса «Тростенец». В преддверии зимы здесь очистили территорию от мусора и опавшей листвы.  

«С особым трепетом мы это делаем». Работники культуры проводят субботник в Тростенце.  

«Помочь родному городу». Во всех районах Минска прошли субботники-25

В каждом районе города для субботника определили приоритетные площадки. В Заводском, например, таких было 20. Результат ударного субботнего труда обещает радовать глаз еще долго. Обновленную визитную карточку района должны увидеть даже из космоса. Надпись высадили из 700 кустарников кизильника, неприхотливого и практичного.  

«Помочь родному городу». Во всех районах Минска прошли субботники-28

Кстати, вопросам озеленения в нынешнюю кампанию уделили пристальное внимание. Новые аллеи и композиции появились повсеместно. Как на общегородских территориях, так и в районах жилой застройки. В 2022 году инициатива выросла в целый проект, который так и назвали: «Зеленый двор вместе».  

«Помочь родному городу». Во всех районах Минска прошли субботники-31

Николай Карпович, председатель КОТОС № 2 ЖЭУ № 4 Заводского района Минска:  
Кто, как не мы, должны в этом участвовать. И благоустройство дворовых территорий – это в первую очередь. Это как свой дом, своя квартира. Всем приятно, когда убрана территория, заасфальтированы дорожки и приятно ходить.  

Кустарники, ели, липа, ясень. Деревья во дворах появились в тех местах, где, по мнению жильцов, это необходимо.  

«Помочь родному городу». Во всех районах Минска прошли субботники-34

Ирина Мудрова:  
Вышли жители нашего двора. Конечно, это возможность для нас сделать красивее и наш город, и наш двор, чтобы он был достойным местом, куда мы сможем приходить, общаться, отдыхать.  

«Помочь родному городу». Во всех районах Минска прошли субботники-37

Александра Бутько, начальник отдела городского хозяйства администрации Советского района Минска:  
Все организации, расположенные на территории района, в том числе сотрудники администрации вышли для благоустройства территории, убирают листву. В целом на весь месячник запланирована посадка более 1 000 деревьев и практически 10 тысяч кустарников, а также текущий ремонт асфальтового покрытия и уборка листвы.  

«Помочь родному городу». Во всех районах Минска прошли субботники-40

На площадках субботника развернулись и тематические познавательные секции. Минчане, кстати, не ограничились только лишь сегодняшней городской акцией. Чистым в столице объявлен весь октябрь. Поэтому трудовые десанты и кампании по благоустройству и озеленению продолжатся. Кроме этого, активисты проводят и многочисленные тематические акции.  

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