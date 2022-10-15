Прихожанам Красного костёла выделят временное помещение для молитв

Новости Беларуси. Прихожанам Красного костела город выделит временное помещение для молитв, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас храм закрыт для проведения ремонтных работ, в здании отключено электричество, тепло и водоснабжение. Это осложнило жизнь прихода.

На днях в Мингорисполкоме прошла встреча, где обсудили будущее костела. В результате пожара здание серьезно пострадало. Храм является памятником архитектуры и требует особого внимания. В планах создание комиссии для дальнейшей совместной работы и информирования прихожан.

Ксендз Юрий Санько, пресс-секретарь Минско-Могилевской архиепархии:

Была дамова, што будзе зроблена рада на высокім узроўні, дзе будуць прадстаўнікі дзяржаўнай улады і касцёла нашай архідыяцэзіі, каб абмяркоўваць па кроках тыя працы, якія праходзяць, якія выконваюць. Каб гэта асвятляць, каб гэта ўсё было празрыста, каб людзі таксама былі спакойныя, што святыня ў хуткім часе будзе зноў адчыненая.