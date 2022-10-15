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Прихожанам Красного костёла выделят временное помещение для молитв

15 октября 2022 18:32
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Новости Беларуси. Прихожанам Красного костела город выделит временное помещение для молитв, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас храм закрыт для проведения ремонтных работ, в здании отключено электричество, тепло и водоснабжение. Это осложнило жизнь прихода.  

Прихожанам Красного костёла выделят временное помещение для молитв-1

На днях в Мингорисполкоме прошла встреча, где обсудили будущее костела. В результате пожара здание серьезно пострадало. Храм является памятником архитектуры и требует особого внимания. В планах создание комиссии для дальнейшей совместной работы и информирования прихожан.  

Прихожанам Красного костёла выделят временное помещение для молитв-4

Ксендз Юрий Санько, пресс-секретарь Минско-Могилевской архиепархии:  
Была дамова, што будзе зроблена рада на высокім узроўні, дзе будуць прадстаўнікі дзяржаўнай улады і касцёла нашай архідыяцэзіі, каб абмяркоўваць па кроках тыя працы, якія праходзяць, якія выконваюць. Каб гэта асвятляць, каб гэта ўсё было празрыста, каб людзі таксама былі спакойныя, што святыня ў хуткім часе будзе зноў адчыненая.  

Прихожанам Красного костёла выделят временное помещение для молитв-7

Напомним, после пожара и закрытия Красного костела в интернете стала появляться информация о том, что власти хотят отнять храм у верующих. «Мінская спадчына» развеяла слухи и заявила, что речь идет о временном закрытии храма для проведения ремонта.  

# Религия # общество # Юрий Санько # Фотофакт

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