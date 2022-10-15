На «Дожинках» в Славгороде показали колбасу длиной 53 метра

Новости Беларуси. Большой праздник в честь тружеников села. В Славгороде 15 октября чествуют лучших аграриев Могилевской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Региону есть чем гордится, урожай 2022 года превысит миллион 300 тысяч тон, а это весомый вклад в общереспубликанский каравай.

Юлия Мычка, корреспондент:

«Дожинки» – это всегда не только весело, но еще и сытно. Только здесь можно попробовать драники по старинным рецептам, варенье из зеленых помидоров. И вот еще одна диковинка – колбаса длиной 53 метра.

Каждый метр колбасы это своего рода сводка полевых новостей. Сколько и когда было намолочено тонн зерна. И мясной деликатес не зря такой длинный, ведь этом году каравай региона потяжелел на 150 тысяч тонн. В битве за урожай участвовали больше 4 000 механизаторов. Главный праздник хлебороба – рассказываем, как прошли местные «Дожинки» в Славгороде.