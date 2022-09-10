Главный комиссар муниципалитета Бангалора: мы рады называться городом-побратимом Минска

Тушар Гири Натх, главный комиссар муниципалитета Бангалора (Индия):

Бангалор гордится быть городом-побратимом белорусского Минска. Отношения двух городов насчитывают уже более 35 лет с момента установления побратимских связей. В честь этого события одна их площадей города Бангалор носит название Минска. Мы очень рады, что белорусская столица отмечает в этом году свой 955-летний юбилей. Это повод для гордости и поистине признак цивилизации города. Мы рады называться городом-побратимом Минска. Я желаю минчанам всего наилучшего и также хотел бы отпраздновать эту знаменательную дату 10 и 11 сентября особой подсветкой площади Минск в городе Бангалор.

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