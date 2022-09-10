«Желаю вам процветания и благополучия». Мэр Новосибирска поздравил Минск с юбилеем
Новости Беларуси. Бангалор, Лион, Душанбе, Бишкек, Мерида, Тбилиси, Бонн, Брянск. Крутится глобус, одним словом. А в адрес юбиляра 10 сентября летят видеотелеграммы. Кстати, Александр Локоть, мэр Новосибирска, среди тех, кто не только прислал заранее видеотелеграмму в адрес белорусской столицы, но и лично приехал поздравить Минск и минчан.
Анатолий Локоть, мэр Новосибирска (Россия):
Дорогие сябры, дорогие наши побратимы, минчане, от имени сибиряков, от имени всех жителей Новосибирска, города трудовой доблести, я сердечно поздравляю вас с юбилеем города-героя Минска. У вас замечательный юбилей! Многовековая, седая история – 955 лет. А нам в следующем году будет всего лишь 130 – мгновение по равнению с вами. Наши отношения наполнены теплом и взаимовыручкой. В Новосибирске ценят и любят Беларусь. У нас славная и великая общая история строительства родины и ее защиты – СССР. В нашем городе большая национальная и культурная автономия, белорусская автономия, которая ведет активную работу по сохранению белорусского языка, белорусских традиций, истории.
Мы связаны экономически. В нашем городе очень много и часто можно встретить товары, произведенные в Беларуси, но особенными популярностью и любовью пользуется осенняя ярмарка белорусских товаров. Наши жители с удовольствием пользуются комфортными автобусами Минского автомобильного завода. У нас ни один год работает совместное предприятие по производству новых комфортных трамваев. Это небольшая часть нашего сотрудничества. Я хочу пожелать вам, чтобы вы сохраняли эти традиции, чтобы вы оставались такими же добросердечными, чтобы город был комфортным для жизни и воспитания детей, экономически развитым, дружелюбным и независимым, чтобы наша дружба с годами не старела, а только крепла. Желаю вам процветания и благополучия. С Днем города вас, дорогие минчане!
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