«Желаю вам процветания и благополучия». Мэр Новосибирска поздравил Минск с юбилеем

Новости Беларуси. Бангалор, Лион, Душанбе, Бишкек, Мерида, Тбилиси, Бонн, Брянск. Крутится глобус, одним словом. А в адрес юбиляра 10 сентября летят видеотелеграммы. Кстати, Александр Локоть, мэр Новосибирска, среди тех, кто не только прислал заранее видеотелеграмму в адрес белорусской столицы, но и лично приехал поздравить Минск и минчан.

Анатолий Локоть, мэр Новосибирска (Россия):

Дорогие сябры, дорогие наши побратимы, минчане, от имени сибиряков, от имени всех жителей Новосибирска, города трудовой доблести, я сердечно поздравляю вас с юбилеем города-героя Минска. У вас замечательный юбилей! Многовековая, седая история – 955 лет. А нам в следующем году будет всего лишь 130 – мгновение по равнению с вами. Наши отношения наполнены теплом и взаимовыручкой. В Новосибирске ценят и любят Беларусь. У нас славная и великая общая история строительства родины и ее защиты – СССР. В нашем городе большая национальная и культурная автономия, белорусская автономия, которая ведет активную работу по сохранению белорусского языка, белорусских традиций, истории.