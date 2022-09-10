«Пусть дружба между нашими городами длится вечно!» Мэр Чанчуня поздравил Минск с юбилеем

Новости Беларуси. Бангалор, Лион, Душанбе, Бишкек, Мерида, Тбилиси, Бонн, Брянск. Крутится глобус, одним словом. А в адрес юбиляра 10 сентября летят видеотелеграммы. В Китае сразу четыре города-побратима Минска. Это Чанчунь, Пекин, Шэньчжэнь и Шанхай. Согревающий привет из северной части КНР.

Ван Цзылянь, мэр Чанчуня (Китай):

Позвольте мне от имени Чанчуньского городского партийного комитета, Народного правительства города Чанчунь и 9-миллионного населения нашего города выразить самые искренние и сердечные поздравления Минску и минчанам по случаю 955-летия со дня основания города!

18 мая 1992 года Минск и Чанчунь стали городами-побратимами. На протяжении последних 30 лет обмены и сотрудничество между двумя городами становились все теснее, а наша дружба – все глубже. И Минск, и Чанчунь – это важные узловые центры вдоль «Одного пояса, одного пути», обладающие схожими промышленными возможностями и широкими перспективами сотрудничества. Надеюсь, мы и дальше будем вместе углублять практическое сотрудничество и писать новую главу в развитии двух городов! Пусть дружба между нашими городами длится вечно!