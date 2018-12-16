Главные акценты встречи Александра Лукашенко с российскими журналистами – в репортаже СТВ

Новости Беларуси. Главное событие уходящей недели – встреча Президента Беларуси с представителями российского медиасообщества, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Формат не новый – открытые диалоги с прессой Александр Лукашенко проводит регулярно. Предыдущий разговор с представителями российских региональных СМИ состоялся в 2016-ом. Нынешняя встреча – впервые с участием экспертного сообщества.
За четыре часа поговорили о многом: политике, экономике, нравственности, ответственности, смертной казни и даже идеальном будущем. Но в основном – о белорусско-российских отношениях. Что вполне ожидаемо.
Александр Лукашенко вновь заявил: Россия – основной стратегический партнер Беларуси. Независимой Беларуси, для которой суверенитет – это святое. И наша страна – за интеграцию. Это четкая, проверенная временем позиция. Но за интеграцию взаимовыгодную, когда соблюдаются все договоренности и учитываются национальные интересы.
Нерешенные вопросы в белорусско-российских отношениях остаются. И решать их придется, в том числе на высшем уровне, о чем главы государств уже договорились. А вот чего делать не стоит – так это подменять понятия и вестись на фейки, делая сенсацию из ничего.
Лучший способ узнать о стране – это приехать и посмотреть. Что и сделали российские журналисты во время пресс-тура. А потом рассказать об этом зрителям и читателям. Рассказать правду, которую увидели и услышали из первых уст.
Алёна Сырова, корреспондент:
Сотни подобных материалов авторства, прежде всего российских журналистов, увидели свет сразу после откровенного разговора с Президентом нашей страны. Еще столько же сюжетов и заметок о разных сферах жизни Беларуси зрители и читатели увидят чуть позже –российские журналисты готовили циклы специальных репортажей. И дабы представленная ими картина была полной, информация объективной, а острые темы не обрастали догадками Александр Лукашенко, по традиции, лично и что называется «без купюр» ответил на все вопросы, упреждая появление фейковых новостей.
А порождает их недостаток информации. Казалось бы, такого просто не может быть, когда речь идет о соседней стране. В Беларуси ведь транслируют все федеральные каналы, а вот в России белорусская тематика, напротив, в эфире звучит редко. Вот и черпают россияне информацию о нас от интернет- блогеров. Они в погоне за аудиторией, конечно, охотнее расскажут о политических перипетиях, чем, например, об успехе белорусских предприятий или жизни в регионах, а это, оказывается, не менее интересно.
Понимая специфику, еще в начале встречи Александр Лукашенко напомнил журналистам об ответственности за каждое слово, которое услышит или прочитает 700-миллионная аудитория присутствующих СМИ. Некоторые, кстати, в режиме онлайн делились услышанным со своими читателями.
Александр Лукашенко попросил журналистов не раздувать пламя из, например, российско-белорусских споров. Это всего лишь рабочие моменты. Их некорректная трактовка порождает абсурдные умозаключения.
Встреча Александра Лукашенко с российскими журналистами. Все темы в одном материале
Да, действительно, у нас есть задолженность по кредиту, которую мы выплачиваем. В цифрах это 1 миллиард 200 миллионов долларов ежегодно. Кроме того, любители упрекнуть белорусов в нахлебничестве забывают и об уровне промкооперации. Так или иначе она затрагивает 10 миллионов россиян, а вместе с семьями – 40.
Многие из присутствующих таких цифр не знали. Вообще в пресс-туре журналистов ожидали личные открытия. Например, удивило то, насколько близко белорусский МЗКТ к российской военной мощи.
Антон Подковенко, корреспондент телеканала «Россия»:
Многие в России и даже среди моих коллег не знали, что те тягачи, грандиозные машины, которыми мы любуемся каждый год на параде 9 мая, это, оказывается, тягачи белорусского производства.
Казалось бы, мы полностью покрываем запросы Союзного государства в этой сфере, но россияне зачем-то создают аналогичное предприятие, конкурент белорусскому.
Добавим неравные цены на газ для союзников и препятствия для капиталовложений, при том создают их явно не на белорусской стороне. Александр Лукашенко в очередной раз призывает к выполнению фундаментальных договоренностей – тех, на которых и держатся союзы.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Договорились – надо исполнять. Вот и всё. Если нет исполнения – нет союза. Это абсолютно естественное, справедливое ожидание от партнеров, отношения которых, как предполагалось изначально, должны строиться на равных условиях и взаимном доверии.
Еще раз хочу повторить. Когда мы говорим о равных условиях, это не значит всё собрать в кучу и поровну поделить. Нам столько не надо. Мы это не освоим. Нам надо только то, что нам положено, что мы можем заработать собственными руками и мозгами.
А пока мы несем убытки. Вот, например, налоговый маневр, который Россия начала несколько лет назад – мы потеряли уже 3 миллиарда долларов, а до 2025 – и того может быть 10. Просим союзников компенсировать, а нам говорят: «Всё будет, когда будет более глубокая интеграция».
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Еще со времен создания Союзного государства повелось, как и в любой семье, разрешать все недомолвки, глядя друг другу в глаза.
Об этом Александр Лукашенко договорился сначала с Борисом Ельциным, а позже и с Владимиром Путиным. Вот и сейчас президент России предложил встречу белорусскому лидеру 25 декабря.
Журналисты в ее преддверии пытаются выудить сенсации.
Вопрос про интеграцию. Вы много об этом говорили. Разговор с этого и начался. Медведев перечислял институциональные вещи: общий суд, общий эмиссионный центр. Хотелось бы от Вас услышать, какое видение у Беларуси, к чему готова Беларусь, когда готова и как здесь это видят.
Александр Лукашенко:
Мы готовы двигаться, как предложил Дмитрий Анатольевич. И он сказал, что валютный союз (может быть это не прозвучало) – это там, вершина, мы еще к этому придем. И вдруг – юрист же – тут же спутал и конституционный суд, и парламент, и прочее.
Как-то непонятно. Поэтому я, пройдя этот путь, предлагая то, что говорю, хочу спросить у своих коллег, у руководителей России: к чему весь этот шум? Почему вдруг какие цели и что Россия в данном случае хотела бы от нас?
Для нас, запомните, святое – это суверенитет. Я уже об этом говорил. Ну и та относительная независимость. Я считаю, что абсолютно независимых государств нет. И мы тоже не настолько независимы, но суверенны. Если нас хотят, как Жириновский ваш предлагал, поделить на области и впихнуть в Россию, этого не будет никогда.
Александр Лукашенко расскажет: в белорусско-российских отношениях кризисные времена были, по меньшей мере, дважды. Тогда от разрыва спасли регионы. Сотрудничество с ними – это и есть крепкая база. Кстати, в зале большинство журналистов именно из регионов России. И, конечно, каждый спросит о своем: например, чеченский журналист поинтересуется, когда Лукашенко приедет в Грозный, а представительница Смоленска спросит, когда же будет подписан союзный шенген.
Президент ответил, что вопреки слухам, проблем с этим не будет, остались технические моменты. Вообще за время беседы Александр Лукашенко развеял не один миф. Вот вам, пожалуйста, плоды сотрудничества.
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Кстати, еще одними плодами – из своего сада Александр Лукашенко поделился с журналистами.
Александр Лукашенко:
У себя на родине, на пустыре, где мы с мамой доили коров, посадил сад. В этом году было столько яблок… Я думаю, а что с ними делать? Притом хорошие яблоки. Думал-думал, потом говорю: «Отправьте на ближайший комбинат, пусть они мне это сделают». Но я же это всё не выпью, сад большой, поэтому с братьями делюсь. Без сахара!
Конечно, такая открытость первого лица страны впечатляет. И сами собой рождаются такие вопросы.
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Александр Лукашенко: «Я не тот человек, который лицемерит»
За четыре часа Александр Лукашенко рассказал журналистам довольно много «инсайдов» – информации из кулуаров, о которых вряд ли знали репортеры. Всё для того, чтобы конечная картинка была полной, а фразы не выдергивали из контекста, как это часто без зазрения совести делают даже серьезные СМИ.
Александр Лукашенко:
На злобу дня. В Питере как раз закончилось совещание. Они обязательно меня там за руки схватят, зная, что я, конечно, не пройду мимо микрофона, если человек спрашивает. Я уважаю журналиста (сам когда-то мечтал быть журналистом), отвечаю ему на вопрос.
Я говорю: «Там накал был, лучше вам не слышать, что пришлось друг перед другом извиняться». Что они делают? Они дают то, что я сказал, перепалку эту с Путиным в открытом эфире, а дальше: «А Лукашенко пришлось извиняться перед Путиным за то, что он с ним вступил в разговор». Да господь с вами! Я бы ниже своего достоинства посчитал за это извиняться. Мы извинялись, я перед Николаем извинялся за то, что я на него нападал там по разным причинам. А Путин извинялся перед всеми. Там же такая каша была! Назарбаев начал извиняться. И это действительно было – мы извинялись друг перед другом на этом заседании. Но они же тонко и специально подсунули эту информацию.
Слушайте, я уже вашими методами хорошо владею.
Кстати, местом для большой беседы стал Дворец Независимости, в котором лидеры «Нормандской четверки» подписывали мирное «Минское соглашение». И как тут не заговорить о миротворческой роли Беларуси, на которую, к слову, мы не напрашивались? Просто не можем быть в стороне, когда ссорятся близкие станы.
И речь не только об Украине, в нашем регионе до сих пор не решен нагорно-карабахский конфликт. Вообще в мире ситуация нестабильная, гонка вооружений рискует перерасти в мировой конфликт. Самое время, считает белорусский Президент, отложить амбиции и оружие и просто поговорить.
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Полтора десятка вопросов от глобальных – защите мира – к защите животных. Но самый философский вопрос прозвучал под занавес беседы.
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Вот так однозначно, чтобы не было поводов для разночтений, Александр Лукашенко говорит о самом главном, тем самым подталкивает к размышлениям. Ведь то, как сказанное в Минске услышат в России, теперь зависит от этих людей.
Когда эмоции улеглись, а белорусско-российская беседа разобрана на цитаты, время проанализировать сказанное и определить самое ценное, а оно у нас общее на две страны.