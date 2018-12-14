Встреча Александра Лукашенко с российскими журналистами. Все темы в одном материале

Новости Беларуси. Будущее Союзного государства, взаимное признание виз, нестабильная ситуация в мире, а еще цензура и фейки. Об этом и не только 14 декабря шла речь во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встреча с нашим Президентом стала завершающей в программе пресс-тура российских журналистов. Беседа длилась около четырех часов. Как уже после признались наши коллеги, она получилась предельно откровенной. О чем спрашивали белорусского лидера и что осталось за кадром официального общения? Расскажет корреспондент Евгений Пустовой.

Евгений Пустовой, СТВ:

Открытый диалог Президента с прессой – традиция политической культуры Беларуси. Сегодня здесь, во Дворце Независимости, десятки наших российских коллег -- от представителей региональных СМИ до известных блогеров и лидеров экспертного сообщества России. После двух встреч (сначала в городе на Неве – Санкт-Петербурге, затем в городе над Бугом – Бресте) домыслы о дальнейшей судьбе Союзного государства бурлят, переполняя медиа и блогосферу. Вопросы есть. Поэтому если бы и не было этой традиционной встречи белорусского лидера с российскими журналистами, ее стоило бы организовать. Белорусско-российская интеграция стала основным сообщением сегодняшнего диалога.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Некоторые даже подсчитали, что за время независимости нам аж 100 миллиардов долларов отвалили. Я когда это читаю, думаю: если бы 100 миллиардов, то белорусы подавились бы просто от такого огромного количества купюр, которые поступили в иностранной валюте от братского нашего государства. Полная чепуха. Всегда считают так: ах, вот если бы мы это продали, да вот по такой цене, то, наверное, было бы 100 миллиардов долларов. Во-первых, еще надо продать. Сегодня Россия хотела бы больше продать нефти и газа, но рынок не потребляет столько. Поэтому вот так вот рассуждать – это глупость. А если бы еще рухнула экономика Беларуси, то и это бы не продали. То есть 25 миллиардов кубов газа каждый год и 24 миллиона тонн нефти, которые мы покупаем в России. Пусть даже без таможенных пошлин, как у нас это принято в Таможенном союзе, а сейчас в ЕврАзЭС. Но, тем не менее, это огромные деньги.

И еще один факт: если мы сегодня от Российской Федерации, к примеру, 4-5 миллиардов долларов получили кредита (наша задолженность такая), то каждый год мы за эти кредиты платим 1 миллиард 200 миллионов долларов. Огромные деньги вы держите в Соединенных Штатах Америки. Посчитайте, сколько вы там получаете. На предприятиях, с которыми мы сотрудничаем, покупая у вас от металлов до комплектующих, работают больше 10 миллионов россиян. А если взять среднюю семью, это больше 40 миллионов так или иначе завязаны на нашу кооперацию. Наверное, 40 миллионов для большой России это тоже цифра хорошая. Знаете, подарков нам никто не делает. Даже если мы кредиты эти получаем, – по приличной ставке, кстати, больше, чем МВФ нам выделяет (в три раза выше) – то вы кредитуете конечного потребителя ваших товаров, комплектующих, металлов, углей, нефти, нефтепродуктов и так далее. Вы же не белорусов кредитуете. Вы кредитуете те 10 миллионов, больше – 40 миллионов россиян, которые заняты по кооперации на этом производстве. Цены на энергоносители, налоговый маневр России, пошлины и тарифы. Но сколько бы ни звучало цифр в этих интеграционных прениях, своим суверенитетом Беларусь не торгует.

Александр Лукашенко:

Мы не рвались из Советского Союза. И перед вами человек, который единственный в парламенте голосовал против развала Советского Союза. Но вы этого захотели. Нам что оставалось делать? Выстраивать свою страну, создавать свое независимое суверенное государство. Вы нас к этому вынудили. Сейчас что изменилось? Александр Лукашенко о будущем Союзного государства: надо идти шаг за шагом по выполнению соглашений Поэтому думайте об этой интеграции. Но она должна быть во имя объединения, единения наших народов. Это должно быть в интересах наших людей. Белорусов и россиян. Тема союзного сближения в последнее время в СМИ стала навязываться с завидной частотой. Разбирать стены между двумя соседними квартирами пытались не раз. У каждого своя жилплощадь, и должно быть обеспечено равенство, несмотря на количество комнат.

Александр Лукашенко:

Это была наша общая воля, нынешних руководителей. И главный момент этого договора был конституционный акт, две стороны обязались, который мы должны были принять на референдуме в Беларуси и России. На нашем общем референдуме. Почему вы не приняли? Почему вы не пошли на референдум? Для нас с вами вопрос риторический. Вы помните шапку Мономаха и прочее, которое якобы Лукашенко готов был в Кремле схватить, унести куда-то или там на себя примерить. Начиная от этой бязглуздицы и дураты и заканчивая другими вопросами. Вы на это тогда не пошли. Вы предложили: слушайте, давайте – спустя какое-то время – мухи и котлеты отделить и создать единую валюту. В договоре это есть. Но это значит начать строить наше Союзное государство с крыши, а не с фундамента. Экономику надо было создавать, там море проблем было. И сопряжение промышленности, и в сельском хозяйстве, и не создавать альтернативных предприятий, и единый народно-хозяйственный комплекс. Это все было тогда прописано, и тогда этим жили, этим болели наши народы.

Но нам выхватили то, на что мы пойти не могли. Для чего? Для того, чтобы мы сказали: «Ну, ребята, неправильно». То есть отказались – и хорошо, нам надо, чтобы отказались. Тогда не нужен был такой союз, который был прописан в этом договоре. И мы готовы с завтрашнего дня начинать эту работу, чтобы были у нас еще более сопряжены вопросы налогообложения, чтобы политика в промышленности была, чтобы не создавали альтернативные производства. Но если в этой промышленной политике будет пункт о том, что мы должны разрешить российскую приватизацию или приватизацию по российским лекалам – знаете, мы на это не пойдем. Мы тут предложим лучший вариант. И если Россия на это пойдет, на лучший вариант, это будет тогда равноправно. Это будет означать, что и они нас слышат, хоть мы и поменьше. А если нам предложат текст и скажут: «У нас вот так. Вы давайте уступайте. У нас частная собственность на землю: мы распродали всю землю, и вы распродавайте неизвестно кому, и своим, и иностранцам», – мы сегодня к этому не готовы. Мы предложим вам лучший вариант. То есть когда идут переговоры, надо на лучшем варианте основывать наши отношения. Если так будет, мы будем идти по этому пути. Действительно, Беларуси есть что предложить России. Как бы ни критиковали отечественную модель развития, ее признают. Поэтому есть о чем написать в газетах и LiveJournal.

Александр Усольцев, блогер:

То, что меня поразило: машины, которые все россияне знают, которые ходят на парадах 9 мая по Красной площади – многие из них делаются в Минске. Можно сказать, наши дубины, которыми у нас любят грозить и показывать, они все никуда не доедут без минской техники.