Александр Лукашенко о будущем Союзного государства: надо идти шаг за шагом по выполнению соглашений

Новости Беларуси. Президент Беларуси призывает СМИ не раздувать пламя из белорусско-российских споров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Рабочие моменты, которые так или иначе возникают во время переговоров на высшем уровне, порой могут действительно искрить. Но в отношениях двух стран еще не было ситуаций, по которым бы сторонам не удалось найти компромисс. Об Александр Лукашенко заявил во время встречи с представителями российского медийного сообщества.

В эти минуты она проходит во Дворце Независимости. Особое внимание, конечно, уделено белорусско-российской повестке. Вопросы в Союзном государстве остаются. Споры о ценах на энергоресурсы, неравные условия для работы предприятий и другие. Президент Беларуси в очередной раз напомнил о необходимости соблюдения достигнутых договоренностей. Александр Лукашенко также прокомментировал возникающие в последнее время информационные вбросы об углублении белорусско-российской интеграции, вплоть до слияния двух стран.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я задаюсь вопросом, когда нам говорят: «Маневр будет, когда будет более глубокая интеграция в Союзном государстве». А некоторые напрямую говорят: «Ну мы пока не готовы, чтобы вы 6 областями вошли в состав России». Ну … и точка. Я же умею читать, и вы тоже, между строк. Я понимаю эти намеки. Можно проще сказать – получите нефть, но вы давайте разрушайте страну и вступайте в состав России. Я всегда задаю вопрос: такие вещи, они во имя чего делаются? Россия готова принять Беларусь областями или целиком в состав России? Вы подумайте о последствиях. Вы готовы к этому? И как на это посмотрят в нашей да и в вашей стране, да и международная так называемая общественность? Не мытьем, так катанием инкорпорация страны в состав другой страны. Но те, кто сегодня в России это предлагает, явно не исходят из великих побуждений единения белорусов и россиян. Нет. Что-то здесь другое.

Но я хочу задать этот вопрос своему другу и коллеге, я хочу услышать от него ответ. Может быть, так подробно не нужно было в канун встречи об этом так говорить. Мы ж с вами собрались для откровенного разговора. Надо исполнять договор и идти шаг за шагом, step by step, по выполнению этих соглашений. Нужно, прежде чем копать вглубь, как в России говорят и у нас, надо на поверхности снять вопрос. А их куча, их можно снять за сутки. Шантажировать нас, пытаться наклонить, стать коленом на грудь бесполезно. Вы, наверное, в этом убедились. Мы небогатые люди и богаче, если пойдет на излом, мы не станем. Но мы выживем.