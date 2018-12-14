Президент Беларуси: чтобы мы не бежали в гонку вооружений, нам «Хельсинки-2» нужны

Новости Беларуси. Донбасс, Нагорный Карабах, Сирия – даже в спокойной Европе тлеют экстремистские угрозы. Минск предлагает их остудить «Хельсинки-2», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Донбасс, Нагорный Карабах, Сирия – даже в спокойной Европе тлеют экстремистские угрозы. Минск предлагает их остудить «Хельсинки-2», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Если бы Трамп один раз в Twitter своем брякнул, все, завтра бы уже «Хельсинки» собирали. Но это же белорусское предложение…
Кто-то меня просит: Александр Григорьевич, откажитесь от этого. На конференции Мюнхенской здесь я об этом сказал – захватила идея очень многих. И я вижу спасение мира сейчас в том, чтобы мы как-то остановились хотя бы. Чтобы мы не бежали в гонку вооружений и в войну завтрашнюю. А уже мы почти стреляем друг в друга. Нам «Хельсинки-2» нужны.
Владимир Владимирович, министр иностранных дел, занимался этой проблемой. Ему было поручение, МИД готовил мне все материалы. Он вам скажет, откуда это появилось. Почему это так важно я вам сказал.
Недавно я упрекнул западных своих коллег (или, как Путин говорит, партнеров), что мы не «Хельсинки-2», мы не можем даже ОБСЕ собрать. Мы не можем 55, или сколько нас там человек, собраться, чтобы обсудить эти проблемы. А там же, ОБСЕ, европейцы плюс Америка и Канада участвуют. Китайцы появились, можно уже пригласить. Потому что после Стамбула, по-моему, на уровне глав государств мы не собирались.