Президент Беларуси: чтобы мы не бежали в гонку вооружений, нам «Хельсинки-2» нужны

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Если бы Трамп один раз в Twitter своем брякнул, все, завтра бы уже «Хельсинки» собирали. Но это же белорусское предложение…

Кто-то меня просит: Александр Григорьевич, откажитесь от этого. На конференции Мюнхенской здесь я об этом сказал – захватила идея очень многих. И я вижу спасение мира сейчас в том, чтобы мы как-то остановились хотя бы. Чтобы мы не бежали в гонку вооружений и в войну завтрашнюю. А уже мы почти стреляем друг в друга. Нам «Хельсинки-2» нужны.