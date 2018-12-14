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«Я просто прониклась». Российские журналисты поделились впечатлениями от встречи с Президентом Беларуси

14 декабря 2018 14:18
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Новости Беларуси. Беседа Президента с российскими журналистами во Дворце Независимости длилась около 4 часов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Я просто прониклась». Российские журналисты поделились впечатлениями от встречи с Президентом Беларуси-1

Особое внимание, конечно, уделялось белорусско-российской повестке. Был затронут и вопрос цензуры.

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У журналистов была возможность задать самые разные вопросы белорусскому лидеру. Например, у Александра Лукашенко спросили о затянувшемся назначении нового генсека ОДКБ, а также его мнение о нестабильной ситуации в мире. Уже после встречи участники поделились своими впечатлениями от общения, отметив откровенный характер беседы.

«Я просто прониклась». Российские журналисты поделились впечатлениями от встречи с Президентом Беларуси-4

Яна Цветкова, корреспондент Свердловского областного телевидения:
В процессе беседы, я честно, просто прониклась. Особенно в некоторых моментах чуть слезы не выступили на глазах. Настолько душевно, настолько позиция Президента откликалась лично в моей душе, в моем сердце. И вот такой вопрос родился.

«Я просто прониклась». Российские журналисты поделились впечатлениями от встречи с Президентом Беларуси-7

Владимир Соловьёв, корреспондент газеты «Коммерсантъ»:
Такие встречи всегда полезны в этом смысле, что ты можешь напрямую пообщаться с первым лицом, задать ему вопросы. В общем-то, они были заданы, но, как это часто бывает, в период, когда непростые складываются отношения или непростые вопросы решаются, то ответы на эти вопросы размываются. Видимо, сознательно в этом случае, потому что, как мы услышали, встреча президентов России и Беларуси только будет. И перед этой встречей стороны все-таки осторожничают.

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Встреча с Президентом Беларуси стала завершающей в программе пресс-тура российских журналистов.

«Я просто прониклась». Российские журналисты поделились впечатлениями от встречи с Президентом Беларуси-10

# Союзное государство # общество # Яна Цветкова # Владимир Соловьёв # Фотофакт

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