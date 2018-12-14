Александр Лукашенко ответил на вопрос о своем видении идеального будущего Беларуси

Новости Беларуси. Александр Лукашенко на встрече с представителями российского медийного сообщества рассказал, каким он видит идеальное будущее Беларуси. Об этом сообщает БЕЛТА.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я идеального будущего Беларуси не вижу. Даже российский президент не сможет увидеть идеальное будущее России. У России возможности огромные. А у меня идеальное в Беларуси… Даже не у меня, а в нашей Беларуси идеального будущего никогда не будет. Потому что идеального не бывает вообще. Даже в США – посмотрите, что творится, немало проблем.

Кроме этого, Президент обратил внимание, как развивается мир, что также влияет на перспективу достижения чего-то идеального в плане жизни страны. «Для Беларуси, которая находится на перекрестке всех путей… У нас никогда не было идеального, если посмотреть в историю, и не будет. И у России не будет. Потому что миссия у России великая», – добавил Александр Лукашенко.

Отвечая на вопрос, какое наилучшее будущее из возможного Президента видит для страны, Александр Лукашенко сказал: «Я всегда говорю по-простому: главное, чтобы не жить в условиях войны. Вот война не нужна – ни нам, ни вам. А все остальное мы сами сделаем. Что не сделаем – купим».