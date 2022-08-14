«Главное – желание работать». Как россиянин и белорус восстанавливают сельское хозяйство Могилёвской области

Новости Беларуси. Сразу семь районов Могилевской области получили льготы и преференции: Климовичский, Кричевский, Костюковичский, Краснопольский, Славгородский, Хотимский и Чериковский. Учитывая особенности региона, акцент сделали на трех важных направлениях: бизнес, сельское хозяйство, жилье. В 2020 программу решили продлить еще на 5 лет, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. «Когда была работа, этого не понимали». Как вспышка африканской чумы свиней оставила белорусов без денег

В самой отдаленной точке Климовичского района гудит техника. Здесь свой первый урожай собирает новое частное предприятие. Его учредители два бизнесмена: россиянин и белорус (к слову, уроженец этих мест). Для работы на земле местные власти в рамках программы развития юго-востока передали агробизнесу 4 тысячи гектаров, в планах увеличить эту цифру вдвое.

Еще год назад эти земли неэффективно использовались. В 2021 году пришел инвестор. Предприятие нацелено заниматься растениеводством: выращивать рапс и кукурузу. В перспективе установить линию по переработке масленичных культур. В больших планах (которые суеверные аграрии не любят произносить вслух) восстановить фермы и заниматься животноводством. В общем, создать предприятие с замкнутым циклом. Помимо земли, инвесторы охотно берут в оборот и пустующие базы, где хранят технику, удобрения, семена и зерно.

Сергей Гасюль, заместитель председателя Климовичского райисполкома:

Много пустующих объектов неиспользуемых. Мы им предоставили на сегодня уже 12 объектов.

Стационарный зерноток, сеялки, опрыскиватели. На техническое вооружение инвесторы денег не жалеют. На полях последняя разработка белорусских машиностроителей. В кабине – климат-контроль, жатка – 9 метров. Со своего железного коня механизатор Петр Судиловский готов пылинки сдувать.

Петр Судиловский, механизатор частного сельхозпредприятия:

Работаем с утра до вечера, можно сказать, с утра до ночи. Думаю, должны выдержать нагрузку. Потом плавно перейдет в посевную, будем трудиться на земле.

Пока жатва в самом разгаре, говорить о ее результатах аграрии не спешат. Не скрывают, что часть озимого рапса погибла весной, и это, конечно, отразится на результатах урожая. Но последствия капризного неба инвесторов не пугают, здесь нацелены на долгосрочную работу. Есть земля, техника, и главное – люди.