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Успешно выращиваем голубику, арбузы, сою. Как экзотические культуры стали нашими?

14 августа 2022 17:01
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Новости Беларуси. Зона рискованного земледелия или зона комфорта, из которой нужно выходить? Что мешает выращивать в Беларуси нетипичные, но прибыльные сельхозкультуры? Это вопрос, которым давно и всерьез задается Александр Лукашенко, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Ольга Коршун, СТВ:
На своем участке Президент вместе с учеными не первый год проводит аграрные эксперименты. А вот регионы оригинальничать не спешат.

Успешно выращиваем голубику, арбузы, сою. Как экзотические культуры стали нашими?-1

Ольга Коршун:
Но сейчас самое время начать – в очередной раз подчеркнул глава государства на неделе, встречаясь с Советом министров. Когда миру предрекают голод, на климат сетовать некогда. К каждому метру земли подойти нужно по-хозяйски и возделывать культуры не «по привычке», а по расчету и технологиям.

Лукашенко: «Надо не просто на рынке семечки продать, а выдавить масло подсолнечное». Читать здесь.

Импортозамещение в аграрной сфере – не фантазия. Белорусы уже успешно выращивают арбузы и канадскую голубику на нашем торфе, а в Кличевском районе несколько лет коров кормят экзотикой – соей с белорусских полей. Надо сказать, что и раньше, лет 20 назад, эту культуру пробовали сеять в отдельных хозяйствах. Это был новаторский подход.

Успешно выращиваем голубику, арбузы, сою. Как экзотические культуры стали нашими?-4

Уже тогда соя давала неплохой урожай – 18-20 центнеров с гектара. Но это южная культура. В Беларуси ей не везде нравилось. А сейчас климат изменился, да и наука шагнула вперед. Так что тофу может пополнить рацион белорусов. А соевый жмых уже сейчас нужен в животноводстве. На его покупку мы тратим немалые деньги. Хотя по факту можем производить сами.

Успешно выращиваем голубику, арбузы, сою. Как экзотические культуры стали нашими?-7

Ольга Коршун:
Одним словом, масштабы экспериментального энтузиазма наших аграриев явно нужно расширять. Пока они не совсем совпадают с нашими экономическими потребностями. Хотя наука и сельское хозяйство всегда шли рука об руку. В этом преуспели в Советском Союзе. В 1990-х в Беларуси случился некоторый «заняпад» в аграрных экспериментах.

Успешно выращиваем голубику, арбузы, сою. Как экзотические культуры стали нашими?-10

Чтобы возродить эти процессы, в Беларуси создали РНПЦ по растениеводству, животноводству, механизации сельского хозяйства. И каждый год от ученых мы ждем новых разработок, которые дадут уже не теоретические, а вполне реальные всходы на белорусских полях.

# Сельское хозяйство # общество # Ольга Коршун # Александр Лукашенко # Фотофакт

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