Цветную революцию мало победить. Как преодолеть последствия попытки госпереворота? Опыт патриотов Беларуси

Новости Беларуси. На неделе в Минске прошел форум патриотических сил. Местом его проведения выбрали Купаловский театр, а организовали крупнейшие общественные объединения и партии, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но перед тем, как показать, что происходило на форуме, попробуем разобраться, почему он был нам нужен.

Ольга Коршун, СТВ:

Вспомним август 2020-го, когда наше общество поставили перед фактом – власть якобы проиграла, мы победили, давайте праздновать. Но что было до этого, откуда взялась сеть Telegram-каналов, как готовились беспорядки, почему в Минске и областных центрах первые три дня происходили настоящие бои и строили баррикады? Наконец, кто все эти люди, которые называли себя лидерами протеста? Ответа тогда не было практически ни у кого. А все эти два года наше гражданское общество, патриотические организации, СМИ объясняли и показывали, как был устроен госпереворот. Сегодня ответы на большинство вопросов известны. Но что делать дальше?