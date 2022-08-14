Цветную революцию мало победить. Как преодолеть последствия попытки госпереворота? Опыт патриотов Беларуси
Новости Беларуси. На неделе в Минске прошел форум патриотических сил. Местом его проведения выбрали Купаловский театр, а организовали крупнейшие общественные объединения и партии, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но перед тем, как показать, что происходило на форуме, попробуем разобраться, почему он был нам нужен.
Ольга Коршун, СТВ:
Вспомним август 2020-го, когда наше общество поставили перед фактом – власть якобы проиграла, мы победили, давайте праздновать. Но что было до этого, откуда взялась сеть Telegram-каналов, как готовились беспорядки, почему в Минске и областных центрах первые три дня происходили настоящие бои и строили баррикады? Наконец, кто все эти люди, которые называли себя лидерами протеста? Ответа тогда не было практически ни у кого. А все эти два года наше гражданское общество, патриотические организации, СМИ объясняли и показывали, как был устроен госпереворот. Сегодня ответы на большинство вопросов известны. Но что делать дальше?
На этот вопрос и попытался ответить форум патриотических сил. Проблема в том, что цветную революцию или госпереворот мало просто победить. Даже в случае поражения он оставляет после себя тяжелый шлейф конфликтов. Поэтому сейчас стоит задача сформировать единое гражданское общество, которое может заполнить образовавшуюся пустоту. Для этого, к примеру, разрабатывается новый закон «О гражданском обществе». Но одного документа мало – людям нужно предложить те объединяющие идеи, которые позволят выстоять в тяжелых внешних условиях и сплотиться перед лицом санкций, масштабного военного конфликта в Украине и беспрецедентного передела сфер влияния.
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