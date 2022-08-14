Прямой эфир

Цветную революцию мало победить. Как преодолеть последствия попытки госпереворота? Опыт патриотов Беларуси

14 августа 2022 17:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. На неделе в Минске прошел форум патриотических сил. Местом его проведения выбрали Купаловский театр, а организовали крупнейшие общественные объединения и партии, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но перед тем, как показать, что происходило на форуме, попробуем разобраться, почему он был нам нужен.

Цветную революцию мало победить. Как преодолеть последствия попытки госпереворота? Опыт патриотов Беларуси-1

Ольга Коршун, СТВ:
Вспомним август 2020-го, когда наше общество поставили перед фактом – власть якобы проиграла, мы победили, давайте праздновать. Но что было до этого, откуда взялась сеть Telegram-каналов, как готовились беспорядки, почему в Минске и областных центрах первые три дня происходили настоящие бои и строили баррикады? Наконец, кто все эти люди, которые называли себя лидерами протеста? Ответа тогда не было практически ни у кого. А все эти два года наше гражданское общество, патриотические организации, СМИ объясняли и показывали, как был устроен госпереворот. Сегодня ответы на большинство вопросов известны. Но что делать дальше?

Цветную революцию мало победить. Как преодолеть последствия попытки госпереворота? Опыт патриотов Беларуси-4

На этот вопрос и попытался ответить форум патриотических сил. Проблема в том, что цветную революцию или госпереворот мало просто победить. Даже в случае поражения он оставляет после себя тяжелый шлейф конфликтов. Поэтому сейчас стоит задача сформировать единое гражданское общество, которое может заполнить образовавшуюся пустоту. Для этого, к примеру, разрабатывается новый закон «О гражданском обществе». Но одного документа мало – людям нужно предложить те объединяющие идеи, которые позволят выстоять в тяжелых внешних условиях и сплотиться перед лицом санкций, масштабного военного конфликта в Украине и беспрецедентного передела сфер влияния.

Читайте также:

«Только в единстве наша сила». Гендиректор СТВ об обновленной Конституции, предателях и независимости

Игорь Луцкий о 2020-м: «Если бы не жесткая воля Президента, было бы очень сложно»

Гайдукевич на форуме патриотических сил: мы не будем сегодня делить, мы будем объединять еще больше

# Государственная политика # общество # Александр Осенко # Олег Гайдукевич # Игорь Луцкий # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Успешно выращиваем голубику, арбузы, сою. Как экзотические культуры стали нашими?
14 августа 2022 17:01

Успешно выращиваем голубику, арбузы, сою. Как экзотические культуры стали нашими?

Канцелярия, форма и обувь. Делимся лайфхаками, как снизить траты на подготовку к школе
14 августа 2022 16:54

Канцелярия, форма и обувь. Делимся лайфхаками, как снизить траты на подготовку к школе

От 498 рублей. В какой области дешевле всего одеть ребёнка в школу?
14 августа 2022 16:53

От 498 рублей. В какой области дешевле всего одеть ребёнка в школу?