Корейцы помогут реконструировать трассу М10? Вот что рассказали в Минтрансе
Новости Беларуси. На неделе стало известно, что в Беларуси выделят дополнительные средства на реконструкцию и ремонт дорог республиканского и местного значения, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. На что пойдут эти деньги в первую очередь? Куда проложат новые километры? Как продвигается ремонт мостов?
Об этом и не только мы поговорили с начальником управления развития автомобильных дорог Минтранса Сергеем Леончиком.
Ольга Коршун, СТВ:
В 2022 году отремонтируют 675 километров дорог за дополнительные средства. А сколько всего в этом году будет отремонтировано дорог?
Проведем ремонт 760 километров республиканских дорог и 1 500 местных
Сергей Леончик, начальник управления развития автомобильных дорог главного управления автомобильных дорог Министерства транспорта Беларуси:
У нас в начале года было запланировано провести ремонт 510 километров республиканских дорог и 1 100 километров местной сети дорог. Сейчас, в этом месяце, выделено дополнительное финансирование бюджетное, благодаря которому мы сможем провести реконструкцию и ремонт 760 километров республиканских дорог и 1 500 местных. Для нас важно развитие и сохранение сети дорог по всей территории страны, во всех регионах. Поэтому равномерно эти средства распределяются по местным бюджетам. И за счет республиканского.
Ольга Коршун:
А с чем вообще выло связано выделение дополнительных средств?
Сергей Леончик:
Это связано в первую очередь с тем, что дороги сегодня являются приоритетом в развитии нашего государства. И глава государства обращал внимание на то, что нужно уделить внимание местной сети дорог в первую очередь. И основные программные документы говорят о том, что в течение пяти лет мы должны провести ремонт и реконструкцию 7 000 дорог местного значения.
Ольга Коршун:
Какую область ждет самое масштабное дорожное обновление?
Задача – не проводить новое строительство, а поддерживать дорожную сеть
Сергей Леончик:
Я бы не выделял какую-то область отдельно. Конечно, Минский регион всегда у нас с учетом интенсивности движения под особым вниманием. Также очень большое внимание уделяется мостовому хозяйству. У нас достаточно большое количество денег будет выделено на мостовые сооружения в Гродненской области. Но особого приоритета, мы, конечно, не отдаем.
Ольга Коршун:
У нас в стране планируется еще строить новые дороги или старых достаточно?
Сергей Леончик:
У нас в Беларуси достаточно разветвленная сеть дорог, сложившаяся уже. Самая главная задача сегодня – это не проводить какое-то новое строительство, а поддерживать ту сеть, которая сложилась в нормальном, удобном, безопасном состоянии.
Ольга Коршун:
Модернизация крупных дорожных артерий раньше велась и с привлечением зарубежных инвестиций, в том числе европейских банков. Как сейчас обстоят дела с дополнительным финансированием, когда ситуация изменилась?
Какие страны мы готовы привлечь для реконструкции дорог?
Сергей Леончик:
Мы всегда рассчитываем на свои силы, на наш бюджет. Потому что лишние заимствования тоже не всегда выгодны для страны. И мы должны эффективно использовать те ресурсы, которые имеются у нас.
Ольга Коршун:
Есть и китайские инвестиции?
Сергей Леончик:
Да. Сегодня ведется, конечно, работа. Она продолжается и с корейскими корпорациями, и с китайскими. Ведутся сейчас переговоры о том, чтобы привлечь корейские организации для реконструкции участка дороги М10. Порядка 500 километров требуют реконструкции. Сейчас ведутся переговоры.
Ольга Коршун:
Какие новые технологии внедряются, чтобы наше дорожное покрытие сделать и более прочным, и более стрессоустойчивым что ли.
Сергей Леончик:
В первую очередь отдаем преимущество цементобетонному покрытию, которое проявило себя уже на второй кольцевой достаточно хорошо. Оно не подвержено такому воздействию температуры высокой, не требует введения ограничений в весенне-летний период. Имеет высокую несущую способность для пропуска тяжеловесного транспорта. И достаточно редко его нужно будет потом ремонтировать.
Ольга Коршун:
То есть мы стараемся переходить на бетон?
Сергей Леончик:
Да.