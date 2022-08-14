Корейцы помогут реконструировать трассу М10? Вот что рассказали в Минтрансе

Новости Беларуси. На неделе стало известно, что в Беларуси выделят дополнительные средства на реконструкцию и ремонт дорог республиканского и местного значения, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. На что пойдут эти деньги в первую очередь? Куда проложат новые километры? Как продвигается ремонт мостов? Об этом и не только мы поговорили с начальником управления развития автомобильных дорог Минтранса Сергеем Леончиком. Ольга Коршун, СТВ:

В 2022 году отремонтируют 675 километров дорог за дополнительные средства. А сколько всего в этом году будет отремонтировано дорог? Проведем ремонт 760 километров республиканских дорог и 1 500 местных

Сергей Леончик, начальник управления развития автомобильных дорог главного управления автомобильных дорог Министерства транспорта Беларуси:

У нас в начале года было запланировано провести ремонт 510 километров республиканских дорог и 1 100 километров местной сети дорог. Сейчас, в этом месяце, выделено дополнительное финансирование бюджетное, благодаря которому мы сможем провести реконструкцию и ремонт 760 километров республиканских дорог и 1 500 местных. Для нас важно развитие и сохранение сети дорог по всей территории страны, во всех регионах. Поэтому равномерно эти средства распределяются по местным бюджетам. И за счет республиканского. Ольга Коршун:

А с чем вообще выло связано выделение дополнительных средств? Сергей Леончик:

Это связано в первую очередь с тем, что дороги сегодня являются приоритетом в развитии нашего государства. И глава государства обращал внимание на то, что нужно уделить внимание местной сети дорог в первую очередь. И основные программные документы говорят о том, что в течение пяти лет мы должны провести ремонт и реконструкцию 7 000 дорог местного значения. Ольга Коршун:

Какую область ждет самое масштабное дорожное обновление?

Задача – не проводить новое строительство, а поддерживать дорожную сеть Сергей Леончик:

Я бы не выделял какую-то область отдельно. Конечно, Минский регион всегда у нас с учетом интенсивности движения под особым вниманием. Также очень большое внимание уделяется мостовому хозяйству. У нас достаточно большое количество денег будет выделено на мостовые сооружения в Гродненской области. Но особого приоритета, мы, конечно, не отдаем. Ольга Коршун:

У нас в стране планируется еще строить новые дороги или старых достаточно? Сергей Леончик:

У нас в Беларуси достаточно разветвленная сеть дорог, сложившаяся уже. Самая главная задача сегодня – это не проводить какое-то новое строительство, а поддерживать ту сеть, которая сложилась в нормальном, удобном, безопасном состоянии. Ольга Коршун:

Модернизация крупных дорожных артерий раньше велась и с привлечением зарубежных инвестиций, в том числе европейских банков. Как сейчас обстоят дела с дополнительным финансированием, когда ситуация изменилась? Какие страны мы готовы привлечь для реконструкции дорог? Сергей Леончик:

Мы всегда рассчитываем на свои силы, на наш бюджет. Потому что лишние заимствования тоже не всегда выгодны для страны. И мы должны эффективно использовать те ресурсы, которые имеются у нас.