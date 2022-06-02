«Гастрономические экскурсии и военно-патриотические». Какие туристические маршруты предлагают минчанам и гостям столицы?

Купальный сезон уже открыт. Готовы ли наши берега к наплыву туристов? Как не обжечься при выборе места под солнцем? И какая альтернатива зарубежному all inclusive? Об этом рассказали в программе « Большой город ».

Илона Волынец, СТВ : Верхний город – одна из любимых туристических точек на карте большого города. Но сколько же всего в Минске туристических маршрутов! Их, если я не ошибаюсь, больше ста. К нашему разговору присоединяется Алексей Русакевич, директор информационно-туристского центра «Минск». Так какие же туристические тропы обязательны к прохождению даже для коренного минчанина?

Алексей Русакевич, директор информационно-туристского центра «Минск»:

Если для приезжих гостей, то это обзорная экскурсия, которая познакомит нас в целом с исторической частью Минска и с современным городом. Это могут быть и гастрономические экскурсии, и военно-патриотические.

Кристина Сущеня, СТВ:

Может, немного расскажем, в чем суть проекта «Туристические зоны Минска»?

Алексей Русакевич:

Это создание на базе этих зон туристических комплексов, не уступающих европейскому уровню. То есть первое – это был визуальный проект, оформление зоны. Это информационные стойки, стенды, то есть в большей части это информационная составляющая.

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