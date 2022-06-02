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Шуневич и Заяц – с докладом у Президента. Затронули тему борьбы с африканской чумой свиней

02 июня 2022 10:35
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Новости Беларуси. Еще одна встреча 2 июня в рабочем графике главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С докладом у Президента – руководитель Белорусского общества охотников и рыболовов Игорь Шуневич и курирующий эту сферу вице-премьер Леонид Заяц.  

Шуневич и Заяц – с докладом у Президента. Затронули тему борьбы с африканской чумой свиней-1

Александр Лукашенко поинтересовался положением дел в структуре. Также затронули тему борьбы с африканской чумой свиней. Специалисты полагают, что основным разносчиком этого заболевания является дикий кабан, и инициируют более активно вести с ним борьбу. Как вариант – предлагать охотникам добывать его и использовать в личных целях, покупая у государства по минимальной цене. Глава государства такой алгоритм поддержал и дал соответствующее поручение.  

Все подробности в следующих выпусках.  

# Государственная политика # общество # Игорь Шуневич # Леонид Заяц # Александр Лукашенко # Фотофакт

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