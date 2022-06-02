«Не ожидала, что у нас столько замков есть». Педагог-организатор столичной школы создала игру по истории Беларуси

Купальный сезон уже открыт. Готовы ли наши берега к наплыву туристов? Как не обжечься при выборе места под солнцем? И какая альтернатива зарубежному all inclusive? Об этом рассказали в программе «Большой город».
Купальный сезон уже открыт. Готовы ли наши берега к наплыву туристов? Как не обжечься при выборе места под солнцем? И какая альтернатива зарубежному all inclusive? Об этом рассказали в программе «Большой город».
Илона Волынец, СТВ:
Педагог-организатор столичной школы №187 так вдохновилась белорусскими замками, что создала настольную игру и победила с этим проектом в конкурсе «100 идей для Беларуси».
Кристина Сущеня, СТВ:
Конечно, Екатерина пришла к нам не с пустыми руками, а именно с настольной игрой. Поэтому давайте смотреть. Мне интересно, рассказывайте.
Илона Волынец:
Можно сразу правила игры?
Екатерина Нестерович, педагог-организатор средней школы №187 Минска:
У нас есть игровое поле, которое представляет собой карту Беларуси с нанесенными на нее замками, которые существовали за весь период нашей истории. Мы выбираем цвет персонажа, за который будем играть, и фишки, например, у вас красная, а у меня зеленая. Вы возводите свой замок. Если у меня замок состоит из одной фишечки, то я его убираю с поля (я его построила) и беру карту замка. На ней указано, сколько бонусных очков за этот замок получаем, а также краткая справка по замку: где он находится, когда он был построен, из чего построен, когда был разрушен, сохранился ли он. Чтобы игра не была скучной, у нас есть бонусная карта, мы можем друг у друга замки захватывать, мы можем обмениваться фишками, если, например, у нас из четырех фишек состоит замок, и вы заняли его, и я заняла его, то есть мы можем обменяться. Я могу свой замок защитить. Также у нас есть бонусная карта «Событие». Например, ваш замок может разрушить стихийное бедствие, вы можете заключить династический брак, по договору вы свой замок отдаете сопернику, дарите.
Илона Волынец:
Что вас вдохновило на создание этой игры?
Екатерина Нестерович:
Я сама педагог и люблю играть в настольные игры. Я знаю, что детям тоже нравится, но, к сожалению, что касается Беларуси, настольных игр у нас нет таких, и мне было важно, чтобы дети в игровой форме изучали нашу родную историю и могли гордиться достижениями именно нашей страны, а не только другими.
Кристина Сущеня:
А лично вы для себя что-то новое узнали, когда создавали эту игру?
Екатерина Нестерович:
Да. Я не ожидала, что у нас столько замков есть.
Кристина Сущеня:
Мы тоже очень удивлены.
Екатерина Нестерович:
И хочется все посетить, потому что на слуху только Мирский, Несвижский замки, а про остальные даже не знаешь и не сталкиваешься, если не занимаешься этим вопросом более углубленно.
Илона Волынец:
А вы не задумывались над тем, чтобы монетизировать этот проект? Допустим, туристы приезжают в какой-то замок, а им сразу предлагают купить вашу настольную игру.
Екатерина Нестерович:
Да, я задумывалась об этом. Я ее еще хочу немножко доработать, апробировать, то есть как пойдет, какие-то нюансы, может, кому-то что-то не понравится, кто-то порекомендует, и надеюсь, что в скором будущем она появится на прилавках магазинов.
Парк Дрозды, Минское море, Нарочь. Куда приходят на отдых жители столицы (подробности здесь)?