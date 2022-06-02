«Весь июнь с 20 часов будут проходить джазовые вечера». Заместитель председателя Мингорисполкома о летних мероприятиях столицы

Купальный сезон уже открыт. Готовы ли наши берега к наплыву туристов? Как не обжечься при выборе места под солнцем? И какая альтернатива зарубежному all inclusive? Об этом рассказали в программе «Большой город».
Купальный сезон уже открыт. Готовы ли наши берега к наплыву туристов? Как не обжечься при выборе места под солнцем? И какая альтернатива зарубежному all inclusive? Об этом рассказали в программе «Большой город».
Илона Волынец, СТВ:
Летний туристический сезон официально открыт в столице, а стартовал он из детского фестиваля в Верхнем городе. Организаторы обещают, что сцена напротив ратуши будет до 17 сентября.
Кристина Сущеня, СТВ:
Обо всем подробнее предлагаю расспросить заместителя председателя Мингорисполкома. Честно скажу, наверное, минчане уже соскучились по вечерам в Верхнем городе. Какая программа будет в этом сезоне?
Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:
Как правило, это субботний день. Начиная с первой половины дня (с 12 или 14 часов), будет какая-то развлекательная концертная программа и туристические, экскурсионные туры по самому Верхнему городу. В 12, в 14, в 16 часов будут ждать всех гостей столицы и минчан на бесплатные экскурсии. Основная программа начнется вечером, с 20 часов. Каждую субботу лета мы будем предлагать нашим минчанам три концертные площадки. Весь июнь с 20 часов будут проходить джазовые вечера, в кинодворике наша программа Open air CINEMA будет предоставлять возможность посмотреть кино.
Кристина Сущеня:
Будет очень интересно.
Парк Дрозды, Минское море, Нарочь. Куда приходят на отдых жители столицы (подробности здесь)?