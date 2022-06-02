«Весь июнь с 20 часов будут проходить джазовые вечера». Заместитель председателя Мингорисполкома о летних мероприятиях столицы

Купальный сезон уже открыт. Готовы ли наши берега к наплыву туристов? Как не обжечься при выборе места под солнцем? И какая альтернатива зарубежному all inclusive? Об этом рассказали в программе « Большой город ».

Илона Волынец, СТВ:

Летний туристический сезон официально открыт в столице, а стартовал он из детского фестиваля в Верхнем городе. Организаторы обещают, что сцена напротив ратуши будет до 17 сентября.

Кристина Сущеня, СТВ:

Обо всем подробнее предлагаю расспросить заместителя председателя Мингорисполкома. Честно скажу, наверное, минчане уже соскучились по вечерам в Верхнем городе. Какая программа будет в этом сезоне?