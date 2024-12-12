Глава СК России Бастрыкин рассказал подробности встречи с Лукашенко

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По завершении встречи Александр Бастрыкин рассказал журналистам, что обсуждал с главой белорусского государства. По его словам, речь шла прежде всего про опыт, наработанный Следственным комитетом России по двум основным направлениям – расследование преступлений киевского режима и противодействие миграционной преступности.

Александр Бастрыкин, председатель Следственного комитета России:

Два основных направления. Сегодня я рассказал вашему Президенту. Это специальная военная операция, мы ведем расследование [преступлений – прим. ред.] киевского преступного режима. А совершают они тяжкие преступления против мирного населения, против детей, стариков. Мы создали четыре новых управления Следственного комитета на этой территории. К сожалению, и наши следователи погибают, но мы продолжаем настойчиво работать, я об этом рассказал. Вторая проблема – миграционная преступность. Эта проблема становится все более острой. Я поделился нашим опытом.

В Минск Александр Бастрыкин приехал для участия в ежегодной совместной коллегии следственных комитетов двух стран. На седьмом по счету заседании обсудят вопросы преступлений террористической и экстремистской направленности, повышение эффективности деятельности органов предварительного следствия.