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Глава СК России Бастрыкин рассказал подробности встречи с Лукашенко

12 декабря 2024 16:42
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Александр Лукашенко провел встречу с председателем Следственного комитета России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

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Глава СК России Бастрыкин рассказал подробности встречи с Лукашенко-2

По завершении встречи Александр Бастрыкин рассказал журналистам, что обсуждал с главой белорусского государства. По его словам, речь шла прежде всего про опыт, наработанный Следственным комитетом России по двум основным направлениям – расследование преступлений киевского режима и противодействие миграционной преступности.

Глава СК России Бастрыкин рассказал подробности встречи с Лукашенко-4

Александр Бастрыкин, председатель Следственного комитета России:
Два основных направления. Сегодня я рассказал вашему Президенту. Это специальная военная операция, мы ведем расследование [преступлений – прим. ред.] киевского преступного режима. А совершают они тяжкие преступления против мирного населения, против детей, стариков. Мы создали четыре новых управления Следственного комитета на этой территории. К сожалению, и наши следователи погибают, но мы продолжаем настойчиво работать, я об этом рассказал. Вторая проблема миграционная преступность. Эта проблема становится все более острой. Я поделился нашим опытом. 

В Минск Александр Бастрыкин приехал для участия в ежегодной совместной коллегии следственных комитетов двух стран. На седьмом по счету заседании обсудят вопросы преступлений террористической и экстремистской направленности, повышение эффективности деятельности органов предварительного следствия.

# Александр Лукашенко # Александр Бастрыкин # Следственный комитет Российской Федерации # Следственный комитет Республики Беларусь # Беларусь-Россия

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