Лукашенко рассказал о попытках расшатать внутриполитическую ситуацию в Беларуси

С Беларусью надо жить дружно, и на это нацеливаем всю политику государства, – подчеркнул Александр Лукашенко, проводя заседание Совбеза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ответственные за безопасность страны, преимущественно генералы, во Дворце Независимости в таком составе чаще всего собираются по случаю Совета безопасности. Главнокомандующий озвучивает повестку – «Вопросы обороны государства на среднесрочную перспективу». Что это?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сегодня начальник Генерального штаба, госсекретарь нам расскажут, что значит среднесрочная перспектива и что значит планирование.

Точность формулировок в военном деле важна не меньше, чем то, что за ними кроется. Президент публично высказывал озабоченность происходящим вокруг нашей страны. «Мы должны быть готовы к любому развитию событий. Требования не новые, а вот обстоятельства».

Александр Лукашенко:

Не секрет, что главной тенденцией текущего момента является накопление конфликтного потенциала в различных регионах мира. Отдельные государства, стараясь показать свою значимость и претендуя на роль региональных лидеров, продолжают нагнетать обстановку вокруг нашей страны. Вы знаете это хорошо – действия НАТО и особенно события на южном фланге, Украина. При этом нарастает деструктивная риторика европейских стран в отношении Беларуси, что свидетельствует о непрекращающихся попытках расшатать внутриполитическую ситуацию в нашей стране. Еще раз хочу подчеркнуть, уважаемые друзья, нам самоуспокаиваться ни в коем случае нельзя.