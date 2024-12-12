Лукашенко рассказал о попытках расшатать внутриполитическую ситуацию в Беларуси

С Беларусью надо жить дружно, и на это нацеливаем всю политику государства, – подчеркнул Александр Лукашенко, проводя заседание Совбеза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С Беларусью надо жить дружно, и на это нацеливаем всю политику государства, – подчеркнул Александр Лукашенко, проводя заседание Совбеза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ответственные за безопасность страны, преимущественно генералы, во Дворце Независимости в таком составе чаще всего собираются по случаю Совета безопасности. Главнокомандующий озвучивает повестку – «Вопросы обороны государства на среднесрочную перспективу». Что это?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сегодня начальник Генерального штаба, госсекретарь нам расскажут, что значит среднесрочная перспектива и что значит планирование.
Точность формулировок в военном деле важна не меньше, чем то, что за ними кроется. Президент публично высказывал озабоченность происходящим вокруг нашей страны. «Мы должны быть готовы к любому развитию событий. Требования не новые, а вот обстоятельства».
Александр Лукашенко:
Не секрет, что главной тенденцией текущего момента является накопление конфликтного потенциала в различных регионах мира. Отдельные государства, стараясь показать свою значимость и претендуя на роль региональных лидеров, продолжают нагнетать обстановку вокруг нашей страны.
Вы знаете это хорошо – действия НАТО и особенно события на южном фланге, Украина. При этом нарастает деструктивная риторика европейских стран в отношении Беларуси, что свидетельствует о непрекращающихся попытках расшатать внутриполитическую ситуацию в нашей стране. Еще раз хочу подчеркнуть, уважаемые друзья, нам самоуспокаиваться ни в коем случае нельзя.
А тенденция к самоуспокоению есть. В обществе видимое единство, даже самые неверующие повернулись лицом к белорусскому государству. Кажется, мы нашли способы противостоять недругам, сделали выводы. Или кому-то на руку, чтобы мы так думали и просто расслабились. Глава государства призывает мыслить критически.
Лукашенко: не надо думать, что мы умные и Бога за бороду взяли, а все вокруг нас, в НАТО, США – дураки. Подробнее.
На этих словах Александр Лукашенко попросил прессу покинуть зал, и дальше разговор пошел в закрытом формате.