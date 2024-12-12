Прямой эфир

Лукашенко – главе СК России: вы можете быть уверены, что здесь у вас надёжные друзья

12 декабря 2024 10:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Ведомства Беларуси и России, в том числе следственные органы, будут действовать вместе. Об этом заявил Президент Александр Лукашенко на встрече с председателем Следственного комитета России, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Началось общение не совсем обычно. Александр Бастрыкин отметил, что хотел бы начать встречу с приятной обязанности – вручить главе белорусского государства от имени коллектива Следственного комитета России медаль «За верность служебному долгу».

Лукашенко – главе СК России: вы можете быть уверены, что здесь у вас надёжные друзья-2

От имени Следственного комитета. В честь вашего юбилея и за то, что вы укрепляете наше сотрудничество – следственных комитетов Беларуси и России – и вносите в это в том числе свой неоценимый вклад.

Лукашенко – главе СК России: вы можете быть уверены, что здесь у вас надёжные друзья-4

Тему взаимодействия двух стран и ведомств, в том числе подготовки специалистов продолжили и во время общения.

Лукашенко – главе СК России: вы можете быть уверены, что здесь у вас надёжные друзья-6

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Подготовка специалистов, как мы всегда делаем, обмен опытом, поддержка на международной арене и наших инициатив, совместные действия. Вы можете рассчитывать на нас всегда. Мы будем действовать вместе, что бы тут ни говорили, как бы нас ни пытались растащить в разные стороны. Хотя это меньше касается руководителей Следственного комитета одного и второго и вообще ведомств. Это больше касается политиков, но, тем не менее, вне политики сегодня ничего нет. В том числе и наши ведомства также не могут быть вне политики. В гуще иногда политики. Вам достается. Нам чуть-чуть меньше. Сейчас вроде поспокойнее. Но это относительное спокойствие. Поэтому вы можете быть абсолютно уверены в том, что здесь у вас надежные друзья.

Глава Следственного комитета России примет участие в ежегодной совместной коллегии Следственных комитетов двух стран. Как подчеркнул Александр Бастрыкин, ведомства взаимодействуют по самым различным направлениям.

# Следственный комитет Беларуси # Следственный комитет Российской Федерации # Следственный комитет Республики Беларусь # Александр Бастрыкин # Александр Лукашенко

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске проходит международная конференция на тему геноцида
12 декабря 2024 10:43

В Минске проходит международная конференция на тему геноцида

«Очень довольна, что людям понравилось». Блогер Анджилиша поделилась впечатлениями от «Марафона единства»
12 декабря 2024 09:26

«Очень довольна, что людям понравилось». Блогер Анджилиша поделилась впечатлениями от «Марафона единства»

Шевцов о беженцах из Украины: они бегут к нам ради жизни
12 декабря 2024 09:03

Шевцов о беженцах из Украины: они бегут к нам ради жизни