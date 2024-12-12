Лукашенко – главе СК России: вы можете быть уверены, что здесь у вас надёжные друзья

Ведомства Беларуси и России, в том числе следственные органы, будут действовать вместе. Об этом заявил Президент Александр Лукашенко на встрече с председателем Следственного комитета России, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Началось общение не совсем обычно. Александр Бастрыкин отметил, что хотел бы начать встречу с приятной обязанности – вручить главе белорусского государства от имени коллектива Следственного комитета России медаль «За верность служебному долгу».

От имени Следственного комитета. В честь вашего юбилея и за то, что вы укрепляете наше сотрудничество – следственных комитетов Беларуси и России – и вносите в это в том числе свой неоценимый вклад.

Тему взаимодействия двух стран и ведомств, в том числе подготовки специалистов продолжили и во время общения.