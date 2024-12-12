Лукашенко – главе СК России: вы можете быть уверены, что здесь у вас надёжные друзья
Ведомства Беларуси и России, в том числе следственные органы, будут действовать вместе. Об этом заявил Президент Александр Лукашенко на встрече с председателем Следственного комитета России, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Началось общение не совсем обычно. Александр Бастрыкин отметил, что хотел бы начать встречу с приятной обязанности – вручить главе белорусского государства от имени коллектива Следственного комитета России медаль «За верность служебному долгу».
От имени Следственного комитета. В честь вашего юбилея и за то, что вы укрепляете наше сотрудничество – следственных комитетов Беларуси и России – и вносите в это в том числе свой неоценимый вклад.
Тему взаимодействия двух стран и ведомств, в том числе подготовки специалистов продолжили и во время общения.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Подготовка специалистов, как мы всегда делаем, обмен опытом, поддержка на международной арене и наших инициатив, совместные действия. Вы можете рассчитывать на нас всегда. Мы будем действовать вместе, что бы тут ни говорили, как бы нас ни пытались растащить в разные стороны. Хотя это меньше касается руководителей Следственного комитета одного и второго и вообще ведомств. Это больше касается политиков, но, тем не менее, вне политики сегодня ничего нет. В том числе и наши ведомства также не могут быть вне политики. В гуще иногда политики. Вам достается. Нам чуть-чуть меньше. Сейчас вроде поспокойнее. Но это относительное спокойствие. Поэтому вы можете быть абсолютно уверены в том, что здесь у вас надежные друзья.
Глава Следственного комитета России примет участие в ежегодной совместной коллегии Следственных комитетов двух стран. Как подчеркнул Александр Бастрыкин, ведомства взаимодействуют по самым различным направлениям.