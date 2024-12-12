Здесь процветали самогонщики и спекулянты! Белорус вспомнил, как Лукашенко выводил Полесье из тупика

Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

А на пойменных лугах Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь асабістым прыкладам у рабоце падтрымаў тут працуючых. Дарэчы, кожны дзень з гэтых лугоў збіраецца па 120 тон сенажаці. Так што, як бачым, прыпяцкі край унікальны і прыродай, і людзьмі. І што галоўнае – людзі настроены на працу. А гэта значыць, што дзяржава такім людзям заўседы дапаможа.

Алена Сырова, политический обозреватель:

Сенокос и привал под дубом на берегу Припяти. Звучит, как название картины, так и хочется добавить – середина 1990-х, холст, масло. Не знай – и не поверишь, что это кадры реальной встречи первого лица страны с обычными жителями необычного региона. Наш герой тогда шел рядом с Александром Лукашенко. В тот момент многое было непонятно и сомнительно касаемо самого будущего Беларуси и взаимоотношений молодого руководителя с полешуками. Но как-то все сложилось. С одной стороны, любопытство вперемешку с недоверием и желанием наконец обрести своего. С другой – колоссальная работоспособность и искренняя заинтересованность. Над всем – двусторонняя любовь к родной земле, к своему дому и осознание его бесценности. Полесье шло в тупик, но тут появляется Александр Григорьевич

Степан Бамбиза, генеральный директор Национального парка «Припятский» (1997-2021 гг.):

Я вам сразу хочу сказать, когда первый раз он приехал, для населения это было что-то такое из серии выходящего. Почему? Потому что сколько существовал этот край, никогда первое лицо здесь не бывало. А тут новый Президент. А вы же сами знаете, Полесье – это был край, самый бедственный всегда. Тут трудами все это добывалось, кормилось. Президенту очень много проблем осталось. Очень проблемная страна осталась. С разваленным производством промышленным, с убитым полностью сельским хозяйством, с уничтоженным. Деревни были – просто целые улицы лежали в руинах, народ, который разбежался. А кто остался, это же было поголовное пьянство. Процветали кто? Самогонщики, спекулянты разные. То есть мы шли в тупик. Непонятно, чем бы мы это все закончили. И тут появляется Александр Григорьевич, Президент. И вот, решая свои проблемы, впервые он посетил национальный парк. А потом потихоньку люди уже привыкли и, конечно, относились к этому с большой гордостью, что Президент полюбил этот край, полюбил этих людей и с удовольствием едет сюда. Я даже думаю, что даже и сил черпануть от природы, потому что природа уникальная.

Степан Бамбиза:

Много раз он был, и мне приходилось много раз встречать его. Поверьте мне, как для руководителя это не так просто. Во всяком случае, вы представляете, с каким напряжением всегда первое лицо встречать, с каким чувством ответственности. Может, что-то не так сделано. А с другой стороны, это была прекрасная возможность где-то и свои мысли сказать, и попросить о помощи. Лукашенко – это уровень! А в Европе какая-то пыль морская

Беспредел уже был в 1990-е годы. Такой беспредел… И в советские годы относились к этому... Припять, вы посмотрите, поменяли русло, спрямили, она же делала зигзаги. А это, вы знаете, бесхозная вода утекает в Черное море. Это надо беречь! Вода – это такое богатство. Как и люди!

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сегодня встает вопрос. Это же не их пойма. Здесь же, знаете, жулья хватает, которые просто коверкают здесь землю. Надо отдать им эту пойму. Просят они, передайте нам, мы будем хозяевами. Почему мне не передать? Я им передам. Они просят: дайте нам вот эту речку от начала заповедника до конца. Мы сохраним вам флору, фауну, мы вам рыбу эту сохраним. Мы никому сюда не позволим влезть. Я отдам им эту пойму. Я отдам им эту реку. Пусть они сохранят. Опора моя – на таких людей, на этих крестьян, для них нужен вожак. Для них надо лидер. Когда будет этот лидер, мы горы свернем здесь. И порядок мы здесь наведем.

Степан Бамбиза:

Во-первых, он очень быстро все схватывает. Во-вторых, он сразу это интерпретирует на свой объем мышления. Я, например, как руководитель, но я все равно свой уровень. А у него-то уровень! Уровень не только нашей Беларуси. А сегодня я даже не могу сказать, кто выше, где есть из таких руководителей вообще в мире. В Европе там вообще какая-то пыль морская...

Александр Лукашенко:

Ширак был, мужик настоящий. Сейчас таких нет, все дрожат. А что дрожать? Дешевые ресурсы в России. Технологии в Германии. Европе нужны настоящие лидеры, которые будут принимать решения и действовать. Все пиарятся, а принять решения и действовать – нет. Но они придут к этому. Появится де Голли, появится. Лукашенко рассказал, почему волнуется за молодежь: ибо попрут не туда! Подробности. Лукашенко – Главнокомандующий, а я был солдатом в его войске