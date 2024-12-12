Новости по тегу #Следственный комитет Российской Федерации

По его словам, речь шла прежде всего про опыт, наработанный Следственным комитетом России по двум основным направлениям – расследование преступлений киевского режима и противодействие миграционной преступности.
Александр Бастрыкин отметил, что хотел бы начать встречу с приятной обязанности – вручить главе белорусского государства от имени коллектива Следственного комитета России медаль «За верность служебному долгу».
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