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Минчане стали реже жаловаться на проблемы ЖКХ

09 октября 2025 07:45
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За первые 9 месяцев нынешнего года по сравнению с таким же периодом прошлого жители Минска стали реже жаловаться на проблемы с ЖКХ. Количество заявок в службу 115 и на портал «115.бел» уменьшилось на 5 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минчане стали реже жаловаться на проблемы ЖКХ-2

Чаще всего люди обращались с такими проблемами, как уборка дворов, несоответствующая температура горячей воды и отключение электричества. На прошлой неделе главными темами стали запуск отопления и развоздушивание батарей.

Минчане стали реже жаловаться на проблемы ЖКХ-4

Максим Бардович, директор Центра информационных технологий Мингорисполкома:
Если в стандартный день мы принимаем около 5 000 звонков, то в этот горячий сезон количество звонков доходит до 30 000 в день. В смену работают около 40 человек, но они меняются. Как только начинается отопительный сезон, мы добавляем студентами, сотрудниками, и где-то около 70 человек работают.

Сотрудники службы 115 действуют по строгому алгоритму. Они никогда не требуют личных данных у заявителя. Если вы столкнулись с обратным, то это мошенники, с которыми разговор должен быть короткий.

# ЖКХ

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