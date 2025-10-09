Минчане стали реже жаловаться на проблемы ЖКХ

За первые 9 месяцев нынешнего года по сравнению с таким же периодом прошлого жители Минска стали реже жаловаться на проблемы с ЖКХ. Количество заявок в службу 115 и на портал «115.бел» уменьшилось на 5 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чаще всего люди обращались с такими проблемами, как уборка дворов, несоответствующая температура горячей воды и отключение электричества. На прошлой неделе главными темами стали запуск отопления и развоздушивание батарей.

Максим Бардович, директор Центра информационных технологий Мингорисполкома:

Если в стандартный день мы принимаем около 5 000 звонков, то в этот горячий сезон количество звонков доходит до 30 000 в день. В смену работают около 40 человек, но они меняются. Как только начинается отопительный сезон, мы добавляем студентами, сотрудниками, и где-то около 70 человек работают.

Сотрудники службы 115 действуют по строгому алгоритму. Они никогда не требуют личных данных у заявителя. Если вы столкнулись с обратным, то это мошенники, с которыми разговор должен быть короткий.