Глава МИД Зимбабве: мы очень заинтересованы в белорусских технологиях

Готовы сотрудничать с нами и в Африке. В 2023-м нашли новую точку опоры на континенте. Это, безусловно, Зимбабве. Только в 2023 году более 15 делегаций из этой страны посетили Беларусь, включая первую леди и главу МИД. А в прошлом январе Александр Лукашенко совершил визит в Хараре, когда и произошла та самая смена парадигмы в сотрудничестве, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Межправительственная комиссия – на деле бизнес-форум для более 60 крупнейших белорусских экспортеров. Прекрасная возможность не только сверить часы, но и дать старт новым проектам. За год мы увеличили товарооборот в 10 раз и достигли отметки в 30 миллионов долларов. Но это далеко не предел. Официальный Хараре видит в лице Минска основного европейского партнера.
Фредерик Шава, министр иностранных дел и международной торговли Зимбабве:
Мы очень заинтересованы в белорусских технологиях, причем во многих сферах. У нас есть положительный опыт в сельском хозяйстве, поэтому мы готовы расширять векторы сотрудничества, в том числе за счет экспорта в смежные страны. Наш рынок для вас открыт, в этом нет сомнений.
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