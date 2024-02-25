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Глава МИД Зимбабве: мы очень заинтересованы в белорусских технологиях

25 февраля 2024 20:34
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Готовы сотрудничать с нами и в Африке. В 2023-м нашли новую точку опоры на континенте. Это, безусловно, Зимбабве. Только в 2023 году более 15 делегаций из этой страны посетили Беларусь, включая первую леди и главу МИД. А в прошлом январе Александр Лукашенко совершил визит в Хараре, когда и произошла та самая смена парадигмы в сотрудничестве, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Глава МИД Зимбабве: мы очень заинтересованы в белорусских технологиях-1

Межправительственная комиссия – на деле бизнес-форум для более 60 крупнейших белорусских экспортеров. Прекрасная возможность не только сверить часы, но и дать старт новым проектам. За год мы увеличили товарооборот в 10 раз и достигли отметки в 30 миллионов долларов. Но это далеко не предел. Официальный Хараре видит в лице Минска основного европейского партнера.

Глава МИД Зимбабве: мы очень заинтересованы в белорусских технологиях-4

Фредерик Шава, министр иностранных дел и международной торговли Зимбабве:
Мы очень заинтересованы в белорусских технологиях, причем во многих сферах. У нас есть положительный опыт в сельском хозяйстве, поэтому мы готовы расширять векторы сотрудничества, в том числе за счет экспорта в смежные страны. Наш рынок для вас открыт, в этом нет сомнений.

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# Беларусь-Зимбабве # общество # Константин Герцев # Фредерик Шава

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