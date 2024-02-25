Глава МИД Зимбабве: мы очень заинтересованы в белорусских технологиях

Готовы сотрудничать с нами и в Африке. В 2023-м нашли новую точку опоры на континенте. Это, безусловно, Зимбабве. Только в 2023 году более 15 делегаций из этой страны посетили Беларусь, включая первую леди и главу МИД. А в прошлом январе Александр Лукашенко совершил визит в Хараре, когда и произошла та самая смена парадигмы в сотрудничестве, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Межправительственная комиссия – на деле бизнес-форум для более 60 крупнейших белорусских экспортеров. Прекрасная возможность не только сверить часы, но и дать старт новым проектам. За год мы увеличили товарооборот в 10 раз и достигли отметки в 30 миллионов долларов. Но это далеко не предел. Официальный Хараре видит в лице Минска основного европейского партнера.