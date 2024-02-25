Лукашенко о заявлениях Пашиняна: выйти просто, а вот потом зайти будет сложно

Что касается обороны и безопасности, то в этом плане Беларусь работает в сцепке с Россией. Да, были разные периоды отношений у Минска и Москвы, но в большей части недопонимания затрагивали экономику и торговлю. А вот военные демонстрируют полное понимание и слаженность действий. В этом сомнений не возникает, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Такой опыт хотелось бы применить и в других блоках, в которых мы состоим. Ну, то же ОДКБ. На неделе Армения заявила о приостановке участия в Договоре о коллективной безопасности. В белорусском Минобороны отметили, что в этих высказываниях больше политики, чем понимания реальной обстановки. Ведь отношения между военными не прерываются и делать этого никто не спешит. Да и вряд ли спешка кому-то шла на пользу. Об этом предупреждает и белорусский Президент. И раньше были подобные выпады с армянской стороны, дескать, Организация не выполняет своих обязательств перед Арменией. Но столь жесткое заявление мы услышали впервые. И как на это реагировать, на ваш взгляд, не выйдет ли Армения из состава ОДКБ, как это все повлияет на коллективную безопасность?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Самое главное – мы не получали никаких официальных заявлений о том, что из ОДКБ Армения выходит. И, знаете, в Армении система власти не как в Беларуси. Там Пашинян не может принять решение, выходить или не выходить. Там парламент принимает решение. Думаю, здравомыслящих людей в парламенте Армении большинство. Обид никаких на нас быть не может, на ОДКБ. Об этом уже не единожды говорили, многое сказано. Надо понимать, что Азербайджан для нас не чужая страна, для всех членов ОДКБ. В ОДКБ немало мусульманских стран. Вы тоже это понимаете. Отсюда отчасти соответствующая позиция, ведь там не было причин вступления ОДКБ в этот конфликт. Абсолютно не было для нас повода даже. Как мы могли вступить в этот конфликт? Обижаться не надо – на обиженных воду возят. Я думаю, почему идут такие заявления и премьер об этом сказал? А вы отследили, что дальше? Они же все время там во Франции, с Эммануэлем Макроном общаются. Последовали заявления: Франция поможет и ограниченными системами ПВО, и в военной области, и в экономике – в общем, возьмет Ереван на плечи и понесет. Никто никого не понесет! Вы видите, что происходит во Франции? Поэтому политикам в Ереване надо очнуться и, по-народному говоря, не надо терять то, что есть. Сегодня, к примеру, в США Байден поддерживать Украину, Армению и так далее. Завтра власть сменится и Трамп скажет: слушайте, я вас не знаю, друзья мои, я вас в первый раз вижу! Что, было не так? А еще и похуже в Афганистане. Помните, когда за шасси цеплялись афганцы: возьмите нас, мы же на вас работали – падали и погибали. Вот какой мир. Поэтому не надо терять то, что ты держишь в руках. Выйти просто, а вот потом зайти будет сложно. Пример, опять же, Грузия – ну вышла она из СНГ и всех структур. Что, это лучше для нее? Нет. Желательно вернуться. А вернуться всегда сложнее. Тут и потеря лица, и прочее-прочее. Поэтому я просто хочу, чтобы армяне не обиделись из-за того, что я здесь сказал. Просто их попросить и посоветовать: не спешите. Не надо выходить, не надо замораживать чего-то. Если уж не нравится, ну, не приехали, как я Порошенко когда-то говорил: не надо украинцам уходить от нас – назад будет трудно вернуться. Говорю, ты не приезжай на СНГ. Или посол приедет – посла присылали, посол часто присутствовал. Зачем эти резкие телодвижения – они никому не нужны! Время многое меняет. И ситуация вокруг изменится, вокруг Армении, Азербайджана – вообще в мире изменится. И таким государствам, компактным, небольшим, как Армения, Беларусь и другие, не надо делать резких движений. Тонкий лед, провалимся – не достанет никто. Наоборот, ногой толкнут, чтобы там и захлебнулся.

Кстати, два года назад во время референдума по изменениям в Конституцию ровно на этом же месте Александр Лукашенко тоже отвечал на вопросы журналистов. Тогда три дня как шла операция России в Украине. И всех волновало только одно. Президент подробно рассказал о причинах конфликта. И одна из них была связана как раз с неумением действовать, как подобает политику, бывшему артисту, ставшему у руля сложной, большой страны. Лукашенко о требованиях России: «Надо остановить войну. И на это надо идти и восстанавливать Украину». Читать здесь. А все могло бы быть иначе, правда? Если бы во главе угла все лидеры ставили интересы своего народа и могли мыслить шире, наперед. Сегодня Президента спросили о качествах глав государств, которые очень важны. И несомненно, важнейшее – это умение не допускать причинения вреда вверенному государству, предугадать, предвосхитить. Но есть и кое-что еще, не менее важное.