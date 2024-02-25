Посол Ботсваны и Зимбабве: «Думаю, что наша делегация скоро посетит Беларусь»

Готовы сотрудничать с нами и в Африке. В 2023-м нашли новую точку опоры на континенте. Это, безусловно, Зимбабве. Только в 2023 году более 15 делегаций из этой страны посетили Беларусь, включая первую леди и главу МИД. А в прошлом январе Александр Лукашенко совершил визит в Хараре, когда и произошла та самая смена парадигмы в сотрудничестве, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Еще одна безопасность в зоне ответственности белорусов – продовольственная. На полках местных магазинов уже продукция из нашего сухого молока. К отгрузке готовятся и первые контейнеры с детским питанием. Его и не только продегустировала первая леди Ботсваны. Для нас Зимбабве – еще и потенциальный хаб для сотрудничества с другими странами африканского региона.