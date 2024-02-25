Пожарная техника Зимбабве не обновлялась с начала нулевых – Беларусь помогла решить вопрос
Готовы сотрудничать с нами и в Африке. В 2023-м нашли новую точку опоры на континенте. Это, безусловно, Зимбабве. Только в 2023 году более 15 делегаций из этой страны посетили Беларусь, включая первую леди и главу МИД. А в прошлом январе Александр Лукашенко совершил визит в Хараре, когда и произошла та самая смена парадигмы в сотрудничестве, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Наша техника в Африке не только в сельском хозяйстве. Прошедшая на этой неделе первая двухсторонняя межправительственная комиссия запомнилась подписанием меморандума о совместном сборочном производстве автобусов на базе МАЗа. Но все же главный контракт белорусского промгиганта в Зимбабве – поставка других, не менее востребованных машин.
Константин Герцев, корреспондент:
Хараре, по ком звонят твои колокола. Последнее масштабное давление пожарной службы Зимбабве датируется началом 2000-х. Конечно, за 20 лет техника подустала, а где-то и вовсе пришла в негодность.
Например, на центральной станции в Хараре до сих пор служит Rolls-Royce конца 1940-х. Поэтому руководство страны приняло решение о масштабной модернизации. Предпочтение отдали белорусам. Более 130 единиц должны поступить в распоряжение зимбабвийских коллег в течение этого года.
И так же, как сельхозтехникой, но уже зимбабвийские спасатели из каждой провинции прошли переобучение у белорусских коллег – более месяца тренировок, сдачи нормативов и получения международного сертификата.
Лавмор Мафукидзе, начальник центральной пожарной части Хараре:
Белорусские коллеги очень профессиональные. Мы проделали большой объем работы действительно в кратчайшие сроки. Техника очень современна и многофункциональна. Она уже стоит на дежурстве и показала себя с лучшей стороны. Мы даже успели спасти несколько жизней.
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