Пожарная техника Зимбабве не обновлялась с начала нулевых – Беларусь помогла решить вопрос

Готовы сотрудничать с нами и в Африке. В 2023-м нашли новую точку опоры на континенте. Это, безусловно, Зимбабве. Только в 2023 году более 15 делегаций из этой страны посетили Беларусь, включая первую леди и главу МИД. А в прошлом январе Александр Лукашенко совершил визит в Хараре, когда и произошла та самая смена парадигмы в сотрудничестве, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Наша техника в Африке не только в сельском хозяйстве. Прошедшая на этой неделе первая двухсторонняя межправительственная комиссия запомнилась подписанием меморандума о совместном сборочном производстве автобусов на базе МАЗа. Но все же главный контракт белорусского промгиганта в Зимбабве – поставка других, не менее востребованных машин.

Константин Герцев, корреспондент:

Хараре, по ком звонят твои колокола. Последнее масштабное давление пожарной службы Зимбабве датируется началом 2000-х. Конечно, за 20 лет техника подустала, а где-то и вовсе пришла в негодность.

Например, на центральной станции в Хараре до сих пор служит Rolls-Royce конца 1940-х. Поэтому руководство страны приняло решение о масштабной модернизации. Предпочтение отдали белорусам. Более 130 единиц должны поступить в распоряжение зимбабвийских коллег в течение этого года.