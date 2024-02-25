Андросюк: в Зимбабве хотят организацию системы здравоохранения по типу белорусской
Готовы сотрудничать с нами и в Африке. В 2023-м нашли новую точку опоры на континенте. Это, безусловно, Зимбабве. Только в 2023 году более 15 делегаций из этой страны посетили Беларусь, включая первую леди и главу МИД. А в прошлом январе Александр Лукашенко совершил визит в Хараре, когда и произошла та самая смена парадигмы в сотрудничестве, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Такой подход всегда и во всем. И это действительно ценят. Белорусам готовы доверить самое дорогое – будущее. В следующем учебном году ожидаем порядка 5 000 зимбабвийских студентов. Здравоохранение – еще один пункт договоренностей. Препараты, медицинское оборудование, подготовка специалистов.
Борис Андросюк, заместитель министра здравоохранения Беларуси:
Они хотят организацию системы здравоохранения по нашему типу, потому как она показала свою эффективность, вот они это знают и хотят вживую приехать еще раз – они уже нас были. Как вы знаете, первая леди Зимбабве нас посещала, она видела систему, дала конкретное поручение, что надо делать.
Читайте также:
Глава МИД Зимбабве: мы очень заинтересованы в белорусских технологиях
Пожарная техника Зимбабве не обновлялась с начала нулевых – Беларусь помогла решить вопрос
Посол Ботсваны и Зимбабве: «Думаю, что наша делегация скоро посетит Беларусь»