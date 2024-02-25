Андросюк: в Зимбабве хотят организацию системы здравоохранения по типу белорусской

Готовы сотрудничать с нами и в Африке. В 2023-м нашли новую точку опоры на континенте. Это, безусловно, Зимбабве. Только в 2023 году более 15 делегаций из этой страны посетили Беларусь, включая первую леди и главу МИД. А в прошлом январе Александр Лукашенко совершил визит в Хараре, когда и произошла та самая смена парадигмы в сотрудничестве, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Такой подход всегда и во всем. И это действительно ценят. Белорусам готовы доверить самое дорогое – будущее. В следующем учебном году ожидаем порядка 5 000 зимбабвийских студентов. Здравоохранение – еще один пункт договоренностей. Препараты, медицинское оборудование, подготовка специалистов.