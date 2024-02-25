Карпенко озвучил статистику по явкам на выборы в областях Беларуси – на первом месте Могилёвская

Настоящий праздник народного единения. 25 февраля 2024 года точно войдет в историю нашей страны. Сегодня впервые электоральная кампания по выборам депутатов проходила в новом формате. В единый день голосования белорусы решали, кто войдет в депутатский корпус сразу всех уровней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А вместе с тем осознанно и ответственно определяли и дальнейший путь развития Беларуси – будущее для себя и своих детей. Ведь кандидаты, которые заручились поддержкой и вскоре получат депутатские портфели, будут принимать важные для страны решения.

С самого утра на участках было многолюдно. Их по всей стране работало более 5 400. Свыше 200 были организованы в санаториях, больницах, других организациях здравоохранения. Голосовать приходили целыми семьями – для многих белорусов это уже традиция.

И представители ЦИК, и международные наблюдатели отмечали высокую явку избирателей. Промежуточные итоги подвели в инфоцентре. По состоянию на 8 часов вечера явка составила 72, 98 % от общего числа включенных в списки для голосования.