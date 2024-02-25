Карпенко озвучил статистику по явкам на выборы в областях Беларуси – на первом месте Могилёвская
Настоящий праздник народного единения. 25 февраля 2024 года точно войдет в историю нашей страны. Сегодня впервые электоральная кампания по выборам депутатов проходила в новом формате. В единый день голосования белорусы решали, кто войдет в депутатский корпус сразу всех уровней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
А вместе с тем осознанно и ответственно определяли и дальнейший путь развития Беларуси – будущее для себя и своих детей. Ведь кандидаты, которые заручились поддержкой и вскоре получат депутатские портфели, будут принимать важные для страны решения.
С самого утра на участках было многолюдно. Их по всей стране работало более 5 400. Свыше 200 были организованы в санаториях, больницах, других организациях здравоохранения. Голосовать приходили целыми семьями – для многих белорусов это уже традиция.
И представители ЦИК, и международные наблюдатели отмечали высокую явку избирателей. Промежуточные итоги подвели в инфоцентре. По состоянию на 8 часов вечера явка составила 72, 98 % от общего числа включенных в списки для голосования.
Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:
На момент закрытия избирательных участков явка составила по республике 72,98 %. В разрезе областей, города Минска. Брестская область – 75,82 %, Витебская область – 74,74 %, Гомельская область – 75,85 %, Гродненская область – 76,90 %, Минская область – 74,20 %, Могилевская область – 77,03 %, Минск – 61,54 %. И таким образом, 72,98 %.
Сразу хочу поблагодарить всех граждан, которые приняли участие в голосовании. Едином дне голосования.
Читайте также:
Окончательные результаты выборов в депутаты огласят 1 марта
Карпенко: формат единого дня голосования оптимален с точки зрения сокращения электорального цикла
Задать вопрос в чат-бот и узнать о ходе выборов – рассказываем, как работает Центр общественного наблюдения