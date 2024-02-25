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Карпенко озвучил статистику по явкам на выборы в областях Беларуси – на первом месте Могилёвская

25 февраля 2024 19:55
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Настоящий праздник народного единения. 25 февраля 2024 года точно войдет в историю нашей страны. Сегодня впервые электоральная кампания по выборам депутатов проходила в новом формате. В единый день голосования белорусы решали, кто войдет в депутатский корпус сразу всех уровней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Карпенко озвучил статистику по явкам на выборы в областях Беларуси – на первом месте Могилёвская-1

А вместе с тем осознанно и ответственно определяли и дальнейший путь развития Беларуси – будущее для себя и своих детей. Ведь кандидаты, которые заручились поддержкой и вскоре получат депутатские портфели, будут принимать важные для страны решения.

Карпенко озвучил статистику по явкам на выборы в областях Беларуси – на первом месте Могилёвская-4

С самого утра на участках было многолюдно. Их по всей стране работало более 5 400. Свыше 200 были организованы в санаториях, больницах, других организациях здравоохранения. Голосовать приходили целыми семьями – для многих белорусов это уже традиция.

И представители ЦИК, и международные наблюдатели отмечали высокую явку избирателей. Промежуточные итоги подвели в инфоцентре. По состоянию на 8 часов вечера явка составила 72, 98 % от общего числа включенных в списки для голосования.

Карпенко озвучил статистику по явкам на выборы в областях Беларуси – на первом месте Могилёвская-7

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:
На момент закрытия избирательных участков явка составила по республике 72,98 %. В разрезе областей, города Минска. Брестская область – 75,82 %, Витебская область – 74,74 %, Гомельская область – 75,85 %, Гродненская область – 76,90 %, Минская область – 74,20 %, Могилевская область – 77,03 %, Минск – 61,54 %. И таким образом, 72,98 %.

Сразу хочу поблагодарить всех граждан, которые приняли участие в голосовании. Едином дне голосования.

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# Выборы в Беларуси # общество # Игорь Карпенко

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