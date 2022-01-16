Гладкая о протестах в Казахстане: даже молодые ребята, которые в Telegram-каналах сидят, удивлены, во что это вылилось

Миротворцы покинут Казахстан до 19 января. Об этом сообщил генсек ОДКБ. Ситуацию удалось стабилизировать, но в трех регионах сохраняется красный уровень опасности, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Также стало известно о количестве погибших в ходе массовых протестов. По последним данным, жертвами стали 225 человек ( подробнее здесь ). А Генпрокуратура Казахстана расследует более полутысячи уголовных дел о беспорядках.

Людмила Гладкая, журналист ИД «Беларусь сегодня»:

Наверное, лучше всего иллюстрирует все то, что произошло в Алматы и Казахстане, это здание акимата Алматы. Вот рядом с ним равнодушно вообще нельзя ходить. Подходит к нему молодежь. Это ребята разного возраста – 16 лет, 12 лет, люди постарше. Это те люди, с которыми нам удалось пообщаться. Они говорят, что даже вот эти молодые ребята, которые в Telegram-каналах сидят, которые тоже вроде как за перемены, даже они удивлены, поражены тем, во что это вылилось. Я очень рада, что все это не случилось в Беларуси. И я не хочу таких перемен в нашей стране.