«Когда бессильна страна, созывается всё соседство». Что говорят миротворцы о миссии ОДКБ в Казахстане?

Миротворцы покинут Казахстан до 19 января. Об этом сообщил генсек ОДКБ. Ситуацию удалось стабилизировать, но в трех регионах сохраняется красный уровень опасности, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Также стало известно о количестве погибших в ходе массовых протестов. По последним данным, жертвами стали 225 человек (подробнее здесь). А Генпрокуратура Казахстана расследует более полутысячи уголовных дел о беспорядках.

Всю неделю за событиями в Казахстане следил и наш информационный десант. Как происходит возвращение к мирной жизни и какую роль в этом сыграли наши миротворцы, из Алматы передает наш политический обозреватель Григорий Азаренок. Григорий Азаренок, СТВ:

Запад нанес удар резко. В Казахстане вспыхнул мятеж. Без цветочков и женщин в белом. Погромы, убийства, захват зданий. Коллективный змагар поднял голову. Требовался коллективный ответ.

Войска ОДКБ прибыли быстро, разворачивались слаженно, уверенно, четко. Мастерство много лет оттачивалось на учениях. И в нужный момент не подвело.

Сергей Андреев, заместитель командующего силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси:

Это первая неучебная операция за все время существования ОДКБ. Но те учения, тренировки, которые проводились в предыдущие годы, показали способность и готовность наших подразделений своевременно выполнить задачи. С момента получения задачи на необходимость выдвижения на территорию Республики Казахстан прошло менее суток, и мы были уже в готовности выдвинуться и вылетели на территорию Казахстана. Благодаря военно-космическим силам Российской Федерации, их транспорту, который обеспечил своевременную доставку всех контингентов, получилось в оперативно сжатые сроки прибыть на территорию Казахстана и оперативно, своевременно взять под охрану важные объекты.

Григорий Азаренок:

Задача – взять под охрану важные стратегические объекты. Разгрузить силовиков Казахстана, чтобы они сосредоточились на подавлении вооруженного бунта. Аэродром и арсенал – за белорусами.

На учениях мы всегда работали и приезжали в Республику Казахстан. Местность для нас знакомая. Работаем. Григорий Азаренок:

От такой картинки у любого западного политика или военного начнется несварение желудка. «Совиет» – воскликнут они. И правильно. В Казахстане красная птица Феникс впервые взмахнула крылом.