Нарушение в каждой четвёртой пробе. Проверили в лаборатории стеклоомывающую жидкость на качество

Новости Беларуси. В Могилевской области госконтроль обнаружил стеклоомывающую жидкость, где содержание метилового спирта превышает норму в тысячу раз. Все чаще такими антирекордами грешат импортные товары. Черные списки некачественных и опасных омываек заметно удлиняются. По результатам проверок госконтроля, каждая четвертая проба превышает допустимые показатели метанола. А продавцы идут на разные уловки, чтобы продать сомнительный товар, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

В этой лаборатории омывайки проверяют не на качество, а на безопасность. Ведь главной причиной запрета на продажу такой продукции является прежде всего превышение показателей по содержанию метилового спирта.

Елена Высоцкая, заведующая лабораторией Могилевского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:

Бывает, что пробы встречаются абсолютно чистые, то есть без содержания метанола, есть превышение и в 10, и в 30 раз. При содержании пять сотых процентов, например, результат у нас получен 60,4 процента. Да, это практически в тысячу раз.

С начала 2022 года нормы в Беларуси стали жестче. Ввоз и реализация антиобледенительных жидкостей с содержанием метанола свыше 0,05 % запрещен.