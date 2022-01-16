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В Казахстане жертвами беспорядков стали 225 человек

16 января 2022 12:03
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Новости Казахстана. Жертвами недавних беспорядков в Казахстане стали 225 человек. Больше половины умерли в медорганизациях, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. 67 человек до сих пор находятся в реанимации. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре страны.  

В Казахстане жертвами беспорядков стали 225 человек-1

Общее количество пострадавших уже более 4 500, из них 3 000 – сотрудники силовых ведомств. По официальным данным, задержаны почти 700 человек. Многие из них уже арестованы, и им предъявлены обвинения.  

Войска стран ОДКБ практически покинули Казахстан. Белорусские десантники вернулись домой еще 14 января. При этом казахстанские силовики продолжают операции: высший уровень террористической опасности еще действует в трех регионах, включая Алматы.  

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# Протесты в Казахстане # Фотофакт

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