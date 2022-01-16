Сожжённый акимат, разграбленное кафе, разбитые окна. Азарёнок показал улицы Алматы. Что там происходит?

Миротворцы покинут Казахстан до 19 января. Об этом сообщил генсек ОДКБ. Ситуацию удалось стабилизировать, но в трех регионах сохраняется красный уровень опасности, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Также стало известно о количестве погибших в ходе массовых протестов. По последним данным, жертвами стали 225 человек. А Генпрокуратура Казахстана расследует более 500 уголовных дел о беспорядках.

От чего спасли страну войска ОДКБ – догадаться несложно. Достаточно пройтись по Алматы. Здесь несколько дней царили демократия, «перамены» и вольный европейский дух.