Сожжённый акимат, разграбленное кафе, разбитые окна. Азарёнок показал улицы Алматы. Что там происходит?
Миротворцы покинут Казахстан до 19 января. Об этом сообщил генсек ОДКБ. Ситуацию удалось стабилизировать, но в трех регионах сохраняется красный уровень опасности, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Также стало известно о количестве погибших в ходе массовых протестов. По последним данным, жертвами стали 225 человек. А Генпрокуратура Казахстана расследует более 500 уголовных дел о беспорядках.
От чего спасли страну войска ОДКБ – догадаться несложно. Достаточно пройтись по Алматы. Здесь несколько дней царили демократия, «перамены» и вольный европейский дух.
Григорий Азаренок, СТВ:
Площадь Республики Алматы, место основных боевых действий. Напомню, что здесь протестующие не предъявляли никаких требований. Они просто пришли и стали громить, избивать, убивать, ломать, жечь и так далее. Это в их представлении, в представлении Запада, как напомню, мирные митинги и демократия.
Григорий Азаренок:
Мы можем посмотреть, вот сгоревшее здание, вот видны следы пожара, ликвидировать все эти последствия придется еще долго. Ну а там тот самый знаменитый акимат, который они разграбили, разрушили, а потом подожгли. Следы демократии – разгромленное окно.
Григорий Азаренок:
Вот здесь след от камня. Кстати, это кафе. Змагары, вы же любите сидеть в кафешках на огромный счет и режим ругать. Ну вот, посидели бы вы в казахском кафе в период прав человека и демократии, прилетел бы вам камень в голову, вы бы сказали тогда: хочу, как в Казахстане.
Вот чего для вас, белорусы, хотели в 2020-м. Вот чего хотят до сих пор. Вот от чего вас спасли наши силовики.
«Когда бессильна страна, созывается все соседство». Что говорят сами миротворцы о миссии ОДКБ в Казахстане? – читайте здесь.