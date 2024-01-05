Добрая «Рождественская традиция» – ПСК посетил ребят из витебского детского дома

Поздравить с праздниками тех, кто особенно нуждается во внимании и поддержке. Президентский спортивный клуб продолжает добрую «Рождественскую традицию», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня праздник устроили для воспитанников детского дома Витебска. В гостях у детей побывала хоккейная команда Президента Беларуси. Ребятам вручили игрушки и фигурные коньки. Спортсмены научили детей уверенно стоять на льду и провели мастер-класс. Уже в середине встречи участники поделились на команды, чтобы посоревноваться в скорости и забить свои первые шайбы.

Алексей Баранов, игрок хоккейной команды Президента Беларуси:

Дети молодцы, некоторые встали на лед в первый раз. Но уже видно у них желание, что они готовы на этом льду кататься, готовы стоять на коньках, делают все для того, чтобы научиться у нас, посмотреть, как это правильно делать. Молодцы!

Хоккейная команда Президента Беларуси навестила воспитанников детского дома в Витебске.

Кроме того, команда хоккейного клуба привезла в детский дом интерактивное театрализованное представление и подарки для каждого из 60 ребят. Также спортсмены оказали финансовую помощь учреждению для покупки необходимого оборудования, вручили спортивный инвентарь, развивающие комплексы.