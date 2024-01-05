Более 200 населённых пунктов лишились света! Как энергетики ликвидируют последствия непогоды?

Новости Беларуси. Резкий перепад температур, ледяные дожди и метели: настоящая зима пришла в Беларусь. Медики фиксируют все больше гололедных травм и переохлаждений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С переменным успехом со стихией борются наши коммунальные службы. В режим повышенной готовности перешли и белорусские энергетики. К ликвидации последствий готовы почти полторы тысячи аварийных бригад по всей стране. Там, где перебоев с электроэнергией нет, работают на опережение. Дополнительно проверяют состояние проводов, готовят технику. Продолжит тему Дарья Седун.

Последние несколько дней в Беларуси царит не просто зима: некоторые регионы накрыл настоящий ледяной шторм. В зоне риска оказались и линии электропередачи. Так, за последние сутки на Брестчине без света осталось практически 200 населенных пунктов. И хотя к непогоде энергетики готовились заранее, масштабы оказались слишком серьезными: мокрый снег, сильный ветер и мороз сделали свое дело. Больше 20 аварийных бригад работают круглосуточно. Подключились и коллеги из других регионов, где ситуация пока под контролем. Стороной обошла непогода и Минскую область – здесь перебоев с электричеством не зафиксировано. Поэтому пока проводят внеплановые обследования ЛЭП. Работают на опережение.