Андрей Чернобай: «Возле президента не должно быть окружения из своих родственников»

Новости Беларуси. Кто раскручивает политический спиннер на постсоветском пространстве? Как связана международная повестка с предпосылками из прошлого? События в Казахстане стали поводом для теледискуссии 10 января в ток-шоу «По существу». Алена Сырова, СТВ:

Как считаете, Казахстан какой исторический урок не выучил, раз такие события там разворачиваются?

Андрей Чернобай, военный аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Коллеги, разрешите мне как человеку, который треть жизни прожил в Казахстане. Не смейте обвинять казахов в национализме. В Казахстане национализма ничуть не больше, чем в Беларуси. Да, сейчас, во время событий в Алматы – у меня там родственники находятся, я пять дней сидел без связи, ночами не спал, потому что не знал, что делается. Ни одного случая нет, когда пострадали бы русские по национальному признаку. Виктор Саевич, магистр политических наук:

А почему половина русских уехала из страны? Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Послушайте, тут такая история. Я все-таки думаю, что наш Президент четко подвел очень хорошую грань. Это достаточно инспирированный конфликт. И сколько там было, например, выходцев из других стран, сколько было задержано террористов с другими паспортами – это совершенно не говорит о том, что это националистическая история. То, что это история однозначно извне – в принципе, можно с закрытыми глазами представить только… Там есть интересы Британии, Турции. Чьих интересов там только нет. Андрей Чернобай:

Не забывайте вклад Казахстана в годы войны. Это панфиловцы, это оборона Москвы, это эвакуированные жители, в том числе Беларуси, Украины, России.

Кирилл Казаков:

Это тыл, который работал на фронт. Андрей Чернобай:

Голодали, последним куском делились хлеба с этими, которые приехали. Детей усыновляли: русских сирот казахские семьи. Вот это не забывайте. Это первый момент. По урокам. Действительно, в Казахстане эти события позволили нам вынести несколько очень важных уроков. Для нас, для нашей страны, для Беларуси. Первое – в очень большой опасности стоит незавершенный транзит верховной власти или метационный транзит, как мы видели в Казахстане. Это двоевластие. И то, что мы говорили, почему отдельные силовые структуры бездействовали на первом этапе – они подчинялись одной ветви власти… Кирилл Казаков:

Я думаю, тут расследование еще будет. Андрей Чернобай:

Да, расследование будет. Поэтому у нас сейчас уникальная ситуация. Мы Конституцию, проект обсуждаем. Мы примеряемся. Стоит взвесить, что работает, что не работает. Может быть, стоит провести деловую игру. И этот весь механизм провести, проработать на всех рисках, которые могут возникнуть. Может, мы увидим, что этот проект, который у нас представлен, идеальный. Он этим рискам как раз не дает развиваться, препятствует. А может быть, есть уязвимости. У нас еще есть время, мы должны это отработать. Это первый момент. Второй момент – возле главы государства, возле президента не должно быть окружения из своих родственников. Мы видим, дочери, зятья, племянники – все при власти, все в силовых структурах, все при бизнесе. Мы сейчас говорили про энергетику. А кто энергетикой в Казахстане заправляет? Три человека.