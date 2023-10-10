Гигин: сейчас Азарёнок – это бренд, имя. Я уверен, если он снимет фильм о КНДР, будут миллионные просмотры

Вадим Гигин, директор Национальной библиотеки Беларуси:

Приезжал Президент. Кто из наших директоров поехал туда, в Экваториальную Гвинею, налаживать отношения? Я таких фактов не знаю. По идее, и мы с вами, журналистское сообщество, все равно будем к этой теме возвращаться. Должны поехать и сделать фильм об Экваториальной Гвинее для наших зрителей. У нас в Беларуси многие знают об этой стране?

Григорий Азаренок, СТВ:

Я забрасываю удочки, прорабатываю КНДР.

Вадим Гигин:

Правильно, тоже верно. Президент заявил, что давайте организуем здесь что-то на троих. Помните, во время встречи с Путиным после его беседы с Ким Чен Ыном? Что, мы ломанулись? Наши телеканалы, наши СМИ поехали в Пхеньян, сделали репортаж «чем живет теперь КНДР»? А сколько наших граждан после этих заявлений залезли в YouTube, социальные сети и стали черпать информацию! Что они черпают? Кем созданную информацию? Американскими ципсошниками?

Григорий Азаренок:

Ну что Ким из ракеты расстрелял зятя.

Вадим Гигин:

Да. С зенитки. Вот эту всю ерундень. Или каких-то блогеров, мягко говоря, недоброжелательных. Это огромное сейчас упущение. Беларусь активизируется на международной арене. Также должна на международной арене активизироваться белорусская журналистика. Я даже скажу больше: будут смотреть не только в Беларуси. Сейчас Азаренок – это бренд, имя. Я уверен, Азаренок снимет фильм про КНДР, будут миллионные просмотры. Поедет Игорь Тур в любую страну Африки, покажет, чем они живут. Будут люди смотреть. Поедут наши Лебедева, Петрашко. Я могу перечислять имена наших журналистов, которые стали брендовыми, в Латинскую Америку, будут смотреть. Напишет Муковозчик книгу о той или иной стране – будут ее читать, будут продажи. У нас есть имена, у нас есть люди, которыми мы можем гордиться. Нужно выходить на международную арену. Хватит сидеть в нашей хате этой. Президент выходит в этот большой мир, и мы должны это делать. Мы должны соответствовать тому примеру, который дает нам глава белорусского государства. А не просто сидеть, говорить: какая мудрая политика. Да, мудрая. Мы этой мудрости соответствуем? Что мы делаем для того, чтобы эта мудрость воплощалась в конкретные дела? Для того чтобы эта линия не просто продолжалась, а она укреплялась.

Григорий Азаренок:

Браво!

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