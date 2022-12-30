Гигин о новом слогане змагаров: это вся ваша сущность – преодолевая Беларусь, вы стремитесь к звёздам

Вадим Гигин, руководитель общества «Знание»:

Там у них такой Лукашук работает.

Григорий Азаренок, СТВ:

Ёсць такі. Зубы недавно вставил.

Вадим Гигин:

Я знаю, что он смотрит ваши стримы, вот я хочу рассказать. Он брал у их лідаркі электо Тихановской, как ее там называют, интервью. Понятно, срежиссированное. Какую байку он ей подарил. Лукашук, слушай нас. На майке написано: Per Belarus ad astra . Это перефразированное знаменитое латинское крылатое выражение – Per aspera ad astra. Переводится: через тернии к звездам. Их лідарка кабинета сказала: ой, а хто гэта прідумаў такі слоган? Говорит, это наш тут дизайнер, который книжку «Белорусская национальная идея» разработал, вецер механістычны. Давайте за Лукашука поднимем. Я хочу сказать, Змитер Лукашук, если бы тебя не было, тебя надо было придумать. Я скажу, почему. Лукашук, здоровья тебе, успехов в новом году. Беларусь для вас – неудобное препятствие. Вы же все время народ свой: у вас дурны народ, народ не такі, народ вас не понял, народ не осознал, не поддержал. Потому что в этом Per Belarus ad astra – вся ваша сущность, все ваше нутро. Это и есть ваша национальная идея. Зачем вам яе намацоўваць, шукаць? Per Belarus ad astra. Преодолевая Беларусь, вы стремитесь к звездам. А я вам скажу: никогда не преодолеете. Народ не даст, бацька наш не даст. Не сломаете вы ни Президента, ни белорусский народ, ни наш союз с Россией. Будем стоять на этой земле.

Григорий Азаренок:

Перефразирую даже немного Бжезинского, их гуру, кумира: змагарская мара будет построена за счет Беларуси, на обломках Беларуси и как там у него третье?

Вадим Гигин:

Не хочу даже вспоминать, никогда змагарская мара пабудавана не будзе.

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