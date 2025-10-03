«Не будет никакого частного владения землей в Беларуси никогда!» – Азарёнок

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим рабочую поездку Александра Лукашенко в Минской области. А также распоряжение Президента по ВНС. В эфире заместитель генерального директора агентства «Минск-Новости» – главный редактор газеты «Минский курьер» Кирилл Казаков.

Григорий Азаренок, СТВ:

Не будет никакого частного владения землёй у нас никогда. В аренду 99 лет – она продлевается. Никто на вашу землю не покушается, если это частное хозяйство.

Кирилл Казаков, заместитель генерального директора агентства «Минск-Новости» – главный редактор газеты «Минский курьер»:

А если сейчас нам скажут о том, что вот главный принцип западной цивилизации – это частное право, давай мы просто вспомним, как это частное право, например, сейчас работает в отношении замороженных российских активов, например. Или в отношении каких-то кораблей, которые принадлежат частным компаниям, которые захватывает французский спецназ.

Это тоже касается частного права? Или, например, в 2022 году, когда частное право каким-то образом не коснулось наших железнодорожных вагонов на Украине или наших большегрузов на Украине. Это все частное право, которое, собственно говоря, работает только в одну сторону. Когда частниками выступает западная, так называемая цивилизованная компания. А мы, понимаешь ли, к этому частному праву не имеем никакого отношения.

Поэтому частное право у нас одно – у нас все принадлежит государству. Государство дает вам в аренду для того, чтобы заниматься бизнесом, для того, чтобы получить и сделать фермерское хозяйство, для того, чтобы построить завод. Это вполне себе достаточно. Если вы будете работать, приносить прибыль предприятию, вы будете платить налоги, у вас будут работать люди, которые будут получать зарплату. И вы будете, таким образом, добропорядочным резидентом Беларуси.

Никто у вас эту землю забирать не будет. И действительно, финансовые какие-то махинации с этой землёй никто делать не будет. А страна у нас небольшая. И действительно, каждый клочок земли нужно использовать для того, чтобы там что-то росло, для того, чтобы потом из этого делать деньги.

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