Как превратить бревно в произведение искусства? Показываем работы мастера из Минской области

Как превратить самое простое бревно в настоящее произведение искусства? Об этом не понаслышке знает житель Воложина Тадеуш Самохвостовский, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Последние пять лет мужчина с головой погрузился в работу с деревом. В качестве материала – липа, сосна и ель. А в результате – уникальные изделия с ароматом природы.

Мария Царикевич, корреспондент:

Тадеуш Самохвостовский уже более пяти лет занимается ремеслом. Превращает дерево в настоящее произведение искусства. Среди его работ посуда, различные фигуры, а еще панно.

Предрасположенность к творчеству у Тадеуша была еще с детства. Когда пас коров, вырезал фигурки из дерева. После школы поступил в художественный колледж Глебова. Там ближе познакомился с живописью, рисунком и композицией.