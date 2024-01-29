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Как превратить бревно в произведение искусства? Показываем работы мастера из Минской области

29 января 2024 17:31
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Как превратить самое простое бревно в настоящее произведение искусства? Об этом не понаслышке знает житель Воложина Тадеуш Самохвостовский, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Последние пять лет мужчина с головой погрузился в работу с деревом. В качестве материала – липа, сосна и ель. А в результате – уникальные изделия с ароматом природы.

Как создаются деревянные шедевры, узнала Мария Царикевич.

Как превратить бревно в произведение искусства? Показываем работы мастера из Минской области-1

Мария Царикевич, корреспондент:
Тадеуш Самохвостовский уже более пяти лет занимается ремеслом. Превращает дерево в настоящее произведение искусства. Среди его работ посуда, различные фигуры, а еще панно.

Предрасположенность к творчеству у Тадеуша была еще с детства. Когда пас коров, вырезал фигурки из дерева. После школы поступил в художественный колледж Глебова. Там ближе познакомился с живописью, рисунком и композицией.

Как превратить бревно в произведение искусства? Показываем работы мастера из Минской области-4

Тадеуш Самохвостовский:
Работал оформителем в Воложине. Художественные мастерские были при отделах культуры, работа тоже творческая, потому что везде есть над чем подумать, стенд какой-то сделать. Потом посоветовали свое открыть – открыл свое.

Как превратить бревно в произведение искусства? Показываем работы мастера из Минской области-7

Как превратить бревно в произведение искусства? Показываем работы мастера из Минской области-9

Когда руки золотые, а в глазах – интерес, то шедевру однозначно быть. Сколько работ в коллекции, Тадеуш Самохвостовский не считал – речь идет о тысячах. Идей для творчества всегда хватает. Главное – видеть и замечать.

Какие инструменты в арсенале резчика по дереву? Смотрите в видео.

# Творчество # общество # Мария Царикевич

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