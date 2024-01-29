Ряд новых социальных объектов построят в 2024 году в Минской области. Каких?

Ряд новых социальных объектов построят в 2024 году в Минской области. Так, современные школы появятся в Солигорске и в Фаниполе, а в Логойске, Боровлянах и Смолевичах – детские сады, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Что касается медучреждений – в стадии проектирования станция переливания крови в Борисове. А новые поликлиники уже возводят в Смолевичах и Заславле. Продолжится строительство физкультурно-оздоровительных комплексов. В фокусе также – новое жилье. В разных городах области в 2024 году планируют возвести около миллиона квадратных метров. Более 200 квартир вскоре встретят новоселов-очередников в Ратомке.

Мария Тихонович, заместитель директора по строительству УКС Минского района:

Строятся два 10-этажных жилых дома, общим количеством 243 квартиры с полной отделкой внутренней. Они типовых потребительских качеств. На улице будет предусмотрена большая парковка, в том числе две зарядки для электромобилей, а также детские площадки, спортивные площадки и площадки для отдыха.