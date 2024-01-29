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В Центральном ботаническом саду представили выставку орхидей – фото

29 января 2024 17:24
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Множество нежных красок, которые заставляют на миг остановиться. В Центральном ботаническом саду представили выставку орхидей, которые редко показывают широкой аудитории, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Обычно они находятся в закрытой фондовой оранжерее.

В Центральном ботаническом саду представили выставку орхидей – фото-1

В Центральном ботаническом саду представили выставку орхидей – фото-3

В Центральном ботаническом саду представили выставку орхидей – фото-5

Свыше полутысячи живых экспонатов: большие и миниатюрные, с ярким ароматом и практически без запаха, насыщенных и спокойных тонов. Полюбоваться ими можно было под живой аккомпанемент фортепиано. Белорусский композитор Филипп Шпартов исполнил собственные произведения и другие мелодии.

В Центральном ботаническом саду представили выставку орхидей – фото-8

Выставку орхидей в Ботаническом саду проводят не первый год. Сегодня здесь выращивают как популярные сорта, так и крайне редкие.

В Центральном ботаническом саду представили выставку орхидей – фото-11

Ирина Аношенко, экскурсовод Центрального ботанического сада НАН Беларуси:
Растение, которое удивляет, восторгает, всегда очень приятно на него посмотреть. Это и цимбидиумы, и дендробиумы, и красавицы-фаленопсисы, которые уже привычны, потому что многие их выращивают у себя дома.

Коллекция орхидей – лишь малая часть разнообразия растений, которые представлены в Ботаническом саду. Причем уникальной флорой можно любоваться круглый год.

# Растения и цветы # общество # Ирина Аношенко # Новости Минска и Минской области

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