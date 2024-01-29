В Центральном ботаническом саду представили выставку орхидей – фото

Множество нежных красок, которые заставляют на миг остановиться. В Центральном ботаническом саду представили выставку орхидей, которые редко показывают широкой аудитории, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Обычно они находятся в закрытой фондовой оранжерее.

Свыше полутысячи живых экспонатов: большие и миниатюрные, с ярким ароматом и практически без запаха, насыщенных и спокойных тонов. Полюбоваться ими можно было под живой аккомпанемент фортепиано. Белорусский композитор Филипп Шпартов исполнил собственные произведения и другие мелодии.

Выставку орхидей в Ботаническом саду проводят не первый год. Сегодня здесь выращивают как популярные сорта, так и крайне редкие.

Ирина Аношенко, экскурсовод Центрального ботанического сада НАН Беларуси:

Растение, которое удивляет, восторгает, всегда очень приятно на него посмотреть. Это и цимбидиумы, и дендробиумы, и красавицы-фаленопсисы, которые уже привычны, потому что многие их выращивают у себя дома.

Коллекция орхидей – лишь малая часть разнообразия растений, которые представлены в Ботаническом саду. Причем уникальной флорой можно любоваться круглый год.