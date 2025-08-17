Председатель Союза кинематографистов рассказал, почему россияне приезжают снимать в Беларусь

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Евгений Арендаревич, председатель Белорусского союза кинематографистов.

Евгений Арендаревич, председатель Белорусского союза кинематографистов:

Наши российские партнеры приезжают на нашу территорию снимать фильмы. Это о чем говорит? О том, что у нас есть возможность оказания качественных услуг, которые выражаются в том, что у нас есть группа, оборудование, замечательная локация, взаимодействие.

Хотелось бы отдельно поблагодарить наш Минский городской исполнительный комитет за ту отзывчивость правильную… Когда обращается кинокомпания за разрешением и так далее, всегда очень чутко реагируют.

Когда мы реализовывали здесь большой и очень технологичный проект в главной роли с Владимиром Машковым, фильм по произведению Бориса Васильева «В списках не значился». Действительно была проведена огромная работа, титаническая, по организации съемочного процесса здесь, на территории Беларуси. Мингорисполком оказал всестороннее содействие в том, чтобы этот проект состоялся на территории Минска.

Ну и, конечно, наши правительства и Минкульт – то, что мы могли реализовать все съемки в Беларуси, на территории нашего огромного комплекса Брестской крепости. Потому что это было очень важно и для режиссера, и для группы, чтобы мы снимали именно там.