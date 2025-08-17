Прямой эфир

В «Стайках» стартовал второй соревновательный день спартакиады белорусских СМИ

17 августа 2025 08:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Воспроизвести видео

Праздник спорта и сплоченности. В «Стайках» стартовал второй соревновательный день спартакиады белорусских СМИ. Сегодня, 17 августа, участникам предстоит выявить лучших в перетягивании каната, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В «Стайках» стартовал второй соревновательный день спартакиады белорусских СМИ-2

Это командная дисциплина. Достичь успеха можно только благодаря слаженной и синхронной работе. Здесь тот случай, когда один в поле – не воин. За звание сильнейших поборются и сотрудники нашего телеканала. Состав, по сравнению с прошлым годом, претерпел значительные изменения. Поэтому силу дружины мы поймем несколько позже. Соперники – непростые. Но участники заряжены на борьбу и готовы выложиться на 100 %.

В «Стайках» стартовал второй соревновательный день спартакиады белорусских СМИ-4

Александр Духвалов, участник команды СТВ:
Прекрасный способ встретиться со своими друзьями, коллегами. Это отличный способ какой-то минимальный тимбилдинг организовать. Да и вообще прикольно выехать, покататься на автобусе, приехать в прекрасное место, познакомиться с новыми людьми, с коллегами по работе. 

В «Стайках» стартовал второй соревновательный день спартакиады белорусских СМИ-6

Максим Смыков, участник команды СТВ:
Это отличный способ размяться. Не так часто хожу на тренировки, и вот это хороший момент на воскресенье – провести хорошо в команде с друзьями, с коллегами. 

В «Стайках» стартовал второй соревновательный день спартакиады белорусских СМИ-8

Вадим Козловский, участник команды СТВ:
Отличная возможность обсудить, так сказать, рабочие планы и еще и зарядиться энергией перед предстоящей рабочей неделей. На самом деле настроение боевое, готовы побеждать. 

На данный момент у сборной СТВ 2 медали. Обе принес генеральный директор. Александр Осенко стал бронзовым призером в стрельбе из пневматического оружия и в дартсе. Команда по волейболу в генеральной классификации заняла 4-е место.

Все подробности турнира сообщим в следующих выпусках.

# Спортивные соревнования

Другие новости рубрики

Все новости
Китайская фотовыставка к 80-летию Победы открылась в Минске
17 августа 2025 08:23

Китайская фотовыставка к 80-летию Победы открылась в Минске

Где брать идеи для съёмок и как вёз на байке огонь Европейских игр – интервью с Евгением Арендаревичем
17 августа 2025 08:12

Где брать идеи для съёмок и как вёз на байке огонь Европейских игр – интервью с Евгением Арендаревичем

Это беспрецедентно! Арендаревич о создании точной копии Брестской крепости для фильма с Машковым
17 августа 2025 08:03

Это беспрецедентно! Арендаревич о создании точной копии Брестской крепости для фильма с Машковым