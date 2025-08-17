Праздник спорта и сплоченности. В «Стайках» стартовал второй соревновательный день спартакиады белорусских СМИ. Сегодня, 17 августа, участникам предстоит выявить лучших в перетягивании каната, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это командная дисциплина. Достичь успеха можно только благодаря слаженной и синхронной работе. Здесь тот случай, когда один в поле – не воин. За звание сильнейших поборются и сотрудники нашего телеканала. Состав, по сравнению с прошлым годом, претерпел значительные изменения. Поэтому силу дружины мы поймем несколько позже. Соперники – непростые. Но участники заряжены на борьбу и готовы выложиться на 100 %.

Александр Духвалов, участник команды СТВ: Прекрасный способ встретиться со своими друзьями, коллегами. Это отличный способ какой-то минимальный тимбилдинг организовать. Да и вообще прикольно выехать, покататься на автобусе, приехать в прекрасное место, познакомиться с новыми людьми, с коллегами по работе.

Максим Смыков, участник команды СТВ: Это отличный способ размяться. Не так часто хожу на тренировки, и вот это хороший момент на воскресенье – провести хорошо в команде с друзьями, с коллегами.

Вадим Козловский, участник команды СТВ:

Отличная возможность обсудить, так сказать, рабочие планы и еще и зарядиться энергией перед предстоящей рабочей неделей. На самом деле настроение боевое, готовы побеждать.

На данный момент у сборной СТВ 2 медали. Обе принес генеральный директор. Александр Осенко стал бронзовым призером в стрельбе из пневматического оружия и в дартсе. Команда по волейболу в генеральной классификации заняла 4-е место.