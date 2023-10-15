«Страны, схожие по менталитету». Где чаще всего скрываются белорусские преступники?

По итогам саммита СНГ в Бишкеке были подписаны документы, закрепляющие итоги встречи. В том числе Межгосударственная программа совместных мер борьбы с преступностью, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
По итогам саммита СНГ в Бишкеке были подписаны документы, закрепляющие итоги встречи. В том числе Межгосударственная программа совместных мер борьбы с преступностью, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
В рамках взаимодействия сегодня Следственный комитет активно сотрудничает со всеми участниками – странами СНГ. Только за 9 месяцев этого года белорусские следователи направили около 2,5 тысячи поручений об оказании правовой помощи по уголовным делам в страны Содружества. Большая часть запросов отправлена в Россию.
Александр Суходольский, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:
Нужно понимать, что это страны, схожие по менталитету, культурному коду, отсутствие языкового барьера. Поэтому наиболее часто встречающиеся точки соприкосновения в рамках расследования уголовных дел как раз таки выпадают на Российскую Федерацию.
Коллеги из государств СНГ по просьбе следственного ведомства Беларуси у себя в стране допрашивают свидетелей и фигурантов, изымают необходимое имущество или проводят обыски. Так, в расследовании уголовного дела о мошенничестве в сфере автомобильного страхования белорусским следователям помогли коллеги из Казахстана. Преступная группа за рубежом инсценировала ДТП с подставным неисправным автомобилем. Там они сожгли его и получили документы, подтверждающие данный факт, а после перевезли в Беларусь на эвакуаторе, чтобы впоследствии предъявить страховщикам оставшуюся часть сгоревшего транспорта и получить выплаты.
Глеб Прокофьев, корреспондент:
Реальный автомобиль, который был застрахован, участники преступной группы продали в Казахстане. Деньги поделили между собой. В дальнейшем казахстанские следователи провели целый ряд следственных действий, тем самым оказали колоссальную помощь в расследовании уголовного дела.
Взаимностью на просьбы об оказании правовой помощи отвечают и белорусские следователи. Яркий пример сотрудничества – задержание участников преступной группы, которая занималась мошенничеством на торговых интернет-площадках, высылая фишинговые ссылки покупателям в сети Интернет.
Александр Суходольский:
В настоящее время в данном направлении идет плотное взаимодействие, в том числе с правоохранительными органами Российской Федерации. Раскрыто более 8 тысяч преступлений, в том числе некоторые участники и организаторы данной скам-группы установлены на территории Российской Федерации, где в настоящее время задержаны.
Скрывался больше 20 лет. В Питере задержали белоруса, причастного к кровавым преступлениям 1990-х.
В условиях глобализации информационные технологии стремительно проникают во все сферы жизни. Этим пользуется преступный мир. Чтобы противодействовать современным криминальным угрозам, руководители следственных ведомств Беларуси и России на неделе подписали программу сотрудничества по вопросам расследования преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий.
Сергей Томашов, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Подушку безопасности обеспечивает в первую очередь развитая институциональная структура в рамках СНГ и обширная нормативно-правовая база. Странами СНГ пройден большой путь, выстроена система и накоплен опыт противодействия угрозам.
Одно из решений – сотрудничество международных организаций. Первый шаг уже сделан. Впервые в Кыргызстане прошли антитеррористические совместные учения СНГ и ШОС.
Александр Данченко, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Если у нас не будет понимания и единого подхода, естественно, нам будет тяжело противостоять кому-то. На сегодня особо большие подвижки идут, когда мы работаем с Российской Федерацией. Наши силовые структуры контактируют, есть наработки, есть предложения. В дальнейшем они все будут применяться для выработки наших законодательных актов именно в этих направлениях, чтобы обезопасить жизнь наших нардов.
Наркотрафик, торговля людьми, экстремизм и терроризм – это те современные вызовы, которые сегодня надо искоренять вместе и сообща. Сотрудничество между странами Содружества уже налажено, но не стоит останавливаться. Ситуация требует консолидации. Только так мы сможем справиться с опаснейшими угрозами современности извне.