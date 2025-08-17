Китайская фотовыставка к 80-летию Победы открылась в Минске

Беларусь и Китай чтят историческую память и не допустят ее искажения. Об этом заявил первый заместитель премьер-министра Беларуси Николай Снопков, выступая на открытии китайской фотовыставки, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Она посвящена 80-летию Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Mировой антифашистской войне. Среди экспонатов около 70 фоторабот. Они повествуют о трогательной дружбе сражавшихся плечом к плечу народов Китая и Советского Союза. Ценные исторические и современные снимки отражают огромный вклад китайской нации в победу в Мировой антифашистской войне.

Чжан Вэньчуань, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси: Китайский народ после четырехлетних тяжелейших сражений одержал победу в Войне сопротивления японским захватчикам. Это победа добра над злом, справедливости над насилием. Она также считается окончательным завершением Второй мировой войны и антифашистской войны.

Андрей Савиных, заместитель председателя Либерально-демократической партии Беларуси:

К сожалению, мы слишком мало знаем о тех драматических страницах, которые пережил народ Китая и китайское государство в этот период. Огромные человеческие потери. Во многом это болью, сочувствием и пониманием откликается в сердцах белорусов.

На выставке также представлены современные фотографии, отображающие результаты всепогодного и всестороннего стратегического партнерства между Беларусью и Китаем. Эта экспозиция в Белорусском музее истории Великой Отечественной войны продолжит свою работу на протяжении трех недель.